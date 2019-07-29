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المملكة تحصد 4 جوائز في أولمبياد الكيمياء الدولي 2019 بفرنسا

المملكة تحصد 4 جوائز في أولمبياد الكيمياء الدولي 2019 بفرنسا

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المملكة تحصد 4 جوائز في أولمبياد الكيمياء الدولي 2019 بفرنسا

المملكة تحصد 4 جوائز في أولمبياد الكيمياء الدولي 2019 بفرنسا
http://almnatiq.net/?p=756897
المناطق - واس

فازت المملكة ممثلة في مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع “موهبة”، ووزارة التعليم بميدالية فضية وميداليتين برونزيتين وشهادة تقدير ، في أولمبياد الكيمياء الدوليIChO ?2019 المقام في فرنسا، من بين 80 دولة شاركت في المسابقة.
وحصل كل أعضاء الفريق السعودي على جوائز، حيث فاز الطالب أسامة العلي من إدارة تعليم الرياض على ميدالية فضية، والطالب محمد الخريصي من إدارة تعليم الرياض والطالبة رباب الرفيعي من إدارة تعليم الأحساء على ميداليتين برونزيتين، والطالب إياد الصالحي من إدارة تعليم الشرقية على شهادة تقدير.
وهنأ معالي الأمين العام لمؤسسة الملك عبد العزيز ورجاله للموهبة والإبداع “موهبة” الدكتور سعود المتحمي القيادة والوطن وطلاب الفريق السعودي للكيمياء وأسرهم ومدارسهم ومعلميهم بإنجازهم وتفوقهم وحصولهم على ميداليات وجوائز أولمبياد الكيمياء الدولي.
وقال المتحمي : إن العلم بوابة المستقبل، والكيمياء من أهم العلوم التطبيقية والثروات الاقتصادية، مشيداً بالدعم غير المحدود الذي توليه القيادة الرشيدة، لدعم مسيرة العلم والتميز في المملكة وتوفير أفضل سبل العلم والمعرفة والثقافة من خلال دعمهم الكريم للإبداع والتفوق الطلابي، ليس على مستوى المملكة فقط بل وعلى المستوى العربي والإقليمي والدولي.
وأكد معاليه أن المملكة تزخر بالعديد من المواهب والقدرات الشبابية الناشئة التي تتميز بالموهبة والإبداع وعمق التفكير وتوسع آفاق المعرفة والبحث، مما يستدعي تقديم كل الرعاية والدعم والمتابعة لكشفها وتنمية قدراتها، وهو ماتقوم به مؤسسة “موهبة”.
وأضاف الدكتور المتحمي : إن ما تحقق من منجز وطني في أولمبياد الكيمياء الدولي تجسيد لشراكة فاعلة بين موهبة وشركائها من المؤسسات الوطنية الرائدة، ممثلا بوزارة التعليم وجامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية ” كاوست” وشركة سابك للارتقاء بمواهب الوطن وحصد الجوائز ورفع راية المملكة في المنافسات العلمية الدولية, وجعل المملكة من بين الدول الـ20 إلى الـ30 الأولى في العالم تعليماً وتأهيلاً.
وخاض الفريق السعودي المشارك في أولمبياد الكيمياء الدولي، فترة إعداد و سلسلة من الملتقيات التدريبية التي أقيمت بالتعاون بين “موهبة” ووزارة التعليم وجامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية “كاوست”، تحت إشراف نخبة من المدربين السعوديين والأجانب، للمنافسة على المراكز الأولى وجوائز الأولمبياد.
وتعد هذه المشاركة التاسعة للمملكة في الأولمبياد الدولي للكيمياء، حيث حقق الفريق السعودي تفوقا في الترتيب العام للدول المشاركة وقفز 33 مركزا خلال مشاركته عام 2018 من بين 78 دولة، مقارنة بأول مشاركة له عام 2011 التي احتل فيها الفريق المركز 61 من بين 70 دولة.
وبهذا الإنجاز ارتفع رصيد المملكة من الجوائز في أولمبياد الكيمياء الدولي إلى 24 ميدالية من بينها 6 ميداليات فضية و 18 ميدالية برونزية، بجانب شهادة تقدير.

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