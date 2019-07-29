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وزير الدفاع اليمني يثمّن جهود دول تحالف دعم الشرعية في اليمن

وزير الدفاع اليمني يثمّن جهود دول تحالف دعم الشرعية في اليمن
http://almnatiq.net/?p=756906
المناطق - واس

ثمّن وزير الدفاع اليمني الفريق الركن محمد علي المقدشي جهود الأشقاء في دول تحالف دعم الشرعية في اليمن بقيادة المملكة العربية السعودية الشقيقة لاستعادة اليمن وإسناد العمليات العسكرية، وما يقدمونه من دعم لإعادة بناء المؤسسة العسكرية وتضحياتهم في هذه المعركة المصيرية المشتركة.
وأكد الفريق المقدشي خلال اجتماعه باللجنة المكلفة بإعادة تنظيم الوحدات العسكرية اليوم أهمية الضبط والربط وتطوير الأداء في الجوانب الإدارية والهيكلية بما يضمن إنجاز المهام ومنع التداخل والازدواج في الاختصاصات، وتفعيل مبدأ الثواب والعقاب وتطبيق اللوائح والأنظمة العسكرية.

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