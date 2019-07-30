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قتلى وجرحى بقصف حوثي على سوق آل ثابت في صعدة

قتلى وجرحى بقصف حوثي على سوق آل ثابت في صعدة
http://almnatiq.net/?p=756934
المناطق - الرياض

واصلت مليشيات الحوثي الموالية لإيران أعمالها الإرهابية بحق الشعب اليمني، بقصفها سوق آل ثابت في مديرية قطابر في صعدة شمالي البلاد، راح ضحيته قتلى وجرحى من المدنيين بينهم عدد من الأطفال.

وأدان وزير الإعلام اليمني، معمر الإرياني الجريمة الحوثية التي استهدفت سوق آل ثابت في مديرية قطابر، والتي راح ضحيتها 10 قتلى من المدنيين وسقط خلالها 20 جريحا آخرين بينهم عدد من الأطفال.

وقال الإرياني إن “هذه الجريمة المروعة التي ارتكبتها المليشيا الحوثية بحق أبناء المنطقة كعقاب جماعي على مواقفهم الوطنية الرافضة للانقلاب والمؤيدة للحكومة، تضاف إلى سلسلة جرائمها المرتكبة ضد الانسانية وتؤكد إرهاب ودموية هذه المليشيا التي لا تتقن سوى القتل وسفك الدماء وبث االخوف في نفوس المواطنين”.

وأشار وزير الإعلام اليمني في تغريده على حسابه في تويتر أن القصف الحوثي تم بصواريخ الكاتيوشا.

وطالب الوزير اليمني المجتمع الدولي والأمم المتحدة “لإدانة هذه الجريمة النكراء والعمل على إدراج المليشيا الحوثية كمنظمة إرهابية، ودعم الحكومة لاستعادة باقي المحافظات وتثبيت الأمن والاستقرار وإنهاء معاناة الشعب اليمني المتفاقمة جراء الانقلاب الحوثي و جرائمه اليومية بحق المدنيين”.

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