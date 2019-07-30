‏‫السعوديون يختارون بيروت وجهةً سياحية بدلاً من اسطنبول

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المناطق : سليمان الدخيل

بعد تصريحات عدة من قبل جهات ذات اختصاص تحذر السعوديين من السفر لتركيا والاستثمار هناك وبعد رفع التحذير لسفر السعوديين إلى لبنان ، أكد مصدر في نقابة أصحاب الفنادق في لبنان أن القرار ساهم في الحركة السياحية في بيروت ، حيث ارتفعت نسب الحجز أكثر من ٤٠ بالمئة في الفنادق، فضلاً عن زيادة الطلب على الخدمات السياحية الأخرى.

وأضاف المصدر أن السائح السعودي يحتل المرتبة الأولى في قائمة الإنفاق السياحي، إذ يتراوح معدل إنفاق الزائر السعودي بين ٢٠٠٠ و ٢٥٠٠ دولار أميركي في اليوم، في حين معدل إنفاق السائح الأجنبي بالكاد يتجاوز ٢٥٠ دولاراً في اليوم.

وتوقع هذا المصدر أن يصل عدد السعوديين القادمين إلى لبنان بين ٥٠٠ إلى ٦٠٠ ألف زائر، في حال أحسن الجانب اللبناني إدارة هذا الملف، وقدم التسهيلات اللازمة، بما فيها الترتيبات الأمنية في المطار.

ويعد تصريح وزير الداخلية التركي سليمان صويلو الذي صرح باعتقال كل من ينتقد بلاده من خارجها، وأنها ستقبض على السياح فور وصولهم للمطار ، الذي أشعل وسائل التواصل الإجتماعية في السعودية ضد تركيا رفع إحتمال تضاعف عدد السعوديين في لبنان والذي قد يصل إلى مليون سائح هذا العام، بعد ردود الفعل السيئة التي أثارتها تصريحات وزير الداخلية التركي صويلو.

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