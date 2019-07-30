حالة الطقس المتوقعة اليوم الثلاثاء

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توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – سماء صحو إلى غائمة جزئيًا على معظم مناطق المملكة تتخللها تشكيلات من السحب الرعدية الممطرة على مرتفعات جازان وعسير والباحة.

ويستمر نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار التي تحد من مدى الرؤية الأفقية على الأجزاء من منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة تشمل الأجزاء الساحلية منها والطريق الواصل ما بين الليث وجازان وكذلك على الأجزاء الشرقية من المرتفعات الجنوبية الغربية تمتد إلى منطقة نجران.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 20-45 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين ونصف، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج.

بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 15-38 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج.