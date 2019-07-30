احدث الأخبار

حالة الطقس المتوقعة اليوم الثلاثاء
أبرز المواد
 ‏‫السعوديون يختارون بيروت وجهةً سياحية بدلاً من اسطنبول
أبرز المواد
 قتلى وجرحى بقصف حوثي على سوق آل ثابت في صعدة
أبرز المواد
 طائرات حديثة تقدم خدمة الإسعاف الجوي للحجاج
أبرز المواد
 كلوب يقلل من شأن المواجهة القادمة مع مان سيتي
أبرز المواد
 الجيش الليبي: رصدنا اتصالات بين عناصر بالقاعدة وقطر وتركيا
أبرز المواد
 تعديل اسم جهاز الأمن السوداني إلى جهاز المخابرات العامة
أبرز المواد
 الأمم المتحدة: سوريا لا تزال تشكل مصدر قلق
أبرز المواد
 منع المركبات المخالفة من الدخول إلى مكة المكرمة والمشاعر المقدسة اعتبارًا من 5 ذي الحجة
أبرز المواد
 مدفعية الجيش اليمني تستهدف عناصر المليشيا الحوثية شمال اليمن
أبرز المواد
 الجوازات تعاقب مخالفين لأنظمة الحج بالسجن والتشهير وغرامة 190 ألف ريال
أبرز المواد
 الألعاب الإلكترونية.. من “مضيعة للوقت” إلى دخل للأفراد بملايين الدولارات
أبرز المواد
حالة الطقس المتوقعة اليوم الثلاثاء

حالة الطقس المتوقعة اليوم الثلاثاء

أبرز المواد
‏‫السعوديون يختارون بيروت وجهةً سياحية بدلاً من اسطنبول

‏‫السعوديون يختارون بيروت وجهةً سياحية بدلاً من اسطنبول

أبرز المواد
قتلى وجرحى بقصف حوثي على سوق آل ثابت في صعدة

قتلى وجرحى بقصف حوثي على سوق آل ثابت في صعدة

أبرز المواد
طائرات حديثة تقدم خدمة الإسعاف الجوي للحجاج

طائرات حديثة تقدم خدمة الإسعاف الجوي للحجاج

أبرز المواد

حالة الطقس المتوقعة اليوم الثلاثاء

حالة الطقس المتوقعة اليوم الثلاثاء
http://almnatiq.net/?p=756940
المناطق_الرياض

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – سماء صحو إلى غائمة جزئيًا على معظم مناطق المملكة تتخللها تشكيلات من السحب الرعدية الممطرة على مرتفعات جازان وعسير والباحة.

ويستمر نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار التي تحد من مدى الرؤية الأفقية على الأجزاء من منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة تشمل الأجزاء الساحلية منها والطريق الواصل ما بين الليث وجازان وكذلك على الأجزاء الشرقية من المرتفعات الجنوبية الغربية تمتد إلى منطقة نجران.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 20-45 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين ونصف، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج.

بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 15-38 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج.

روابط ذات صلة

‏‫السعوديون يختارون بيروت وجهةً سياحية بدلاً من اسطنبول

‏‫السعوديون يختارون بيروت وجهةً سياحية بدلاً من اسطنبول
قتلى وجرحى بقصف حوثي على سوق آل ثابت في صعدة

قتلى وجرحى بقصف حوثي على سوق آل ثابت في صعدة
طائرات حديثة تقدم خدمة الإسعاف الجوي للحجاج

طائرات حديثة تقدم خدمة الإسعاف الجوي للحجاج

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*