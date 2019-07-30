«الفيفا» يضيف عقوبات للتحرش الجنسي

«الفيفا» يضيف عقوبات للتحرش الجنسي

أبرز المواد
حالة الطقس المتوقعة اليوم الثلاثاء

حالة الطقس المتوقعة اليوم الثلاثاء

أبرز المواد
‏‫السعوديون يختارون بيروت وجهةً سياحية بدلاً من اسطنبول

‏‫السعوديون يختارون بيروت وجهةً سياحية بدلاً من اسطنبول

أبرز المواد
قتلى وجرحى بقصف حوثي على سوق آل ثابت في صعدة

قتلى وجرحى بقصف حوثي على سوق آل ثابت في صعدة

أبرز المواد

«الفيفا» يضيف عقوبات للتحرش الجنسي

«الفيفا» يضيف عقوبات للتحرش الجنسي
http://almnatiq.net/?p=756941
المناطق_وكالات

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” تحديث لائحته الانضباطية بضم بنود تتعلق بعقوبات “حادة” ضد التحرش الجنسي، والانتهك والاستغلال والشفافية.

تم التصديق على التعديلات التي قدمت خلال اجتماع “فيفا” في 3 يونيو في باريس، انطلاقاً من مسؤولية الحفاظ على سمعة ونزاهة كرة القدم في العالم كله، وفقاً لما جاء في بيان صادر عن الاتحاد.

ويرى “فيفا” أن التغييرات التي تم إدخالها على اللائحة ستساعد بشكل كبير في عمل لجنة الانضباط المستقبلة.

وأوضح البيان أنه سيتم قطع خطوات أخرى لإجراء تعديلات ضرورية لتحسين طريقة عمل كرة القدم.وتصل عقوبة الإيقاف نتيجة الإدانة بانتهاكات جنسية أو تحرش إلى 10 أعوام.

روابط ذات صلة

حالة الطقس المتوقعة اليوم الثلاثاء

حالة الطقس المتوقعة اليوم الثلاثاء
‏‫السعوديون يختارون بيروت وجهةً سياحية بدلاً من اسطنبول

‏‫السعوديون يختارون بيروت وجهةً سياحية بدلاً من اسطنبول
قتلى وجرحى بقصف حوثي على سوق آل ثابت في صعدة

قتلى وجرحى بقصف حوثي على سوق آل ثابت في صعدة

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*