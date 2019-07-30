«الفيفا» يضيف عقوبات للتحرش الجنسي

المناطق_وكالات

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” تحديث لائحته الانضباطية بضم بنود تتعلق بعقوبات “حادة” ضد التحرش الجنسي، والانتهك والاستغلال والشفافية.

تم التصديق على التعديلات التي قدمت خلال اجتماع “فيفا” في 3 يونيو في باريس، انطلاقاً من مسؤولية الحفاظ على سمعة ونزاهة كرة القدم في العالم كله، وفقاً لما جاء في بيان صادر عن الاتحاد.

ويرى “فيفا” أن التغييرات التي تم إدخالها على اللائحة ستساعد بشكل كبير في عمل لجنة الانضباط المستقبلة.

وأوضح البيان أنه سيتم قطع خطوات أخرى لإجراء تعديلات ضرورية لتحسين طريقة عمل كرة القدم.وتصل عقوبة الإيقاف نتيجة الإدانة بانتهاكات جنسية أو تحرش إلى 10 أعوام.