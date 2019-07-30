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باكستان: 15 قتيلاً بتحطم طائرة عسكرية في حي سكني

باكستان: 15 قتيلاً بتحطم طائرة عسكرية في حي سكني
http://almnatiq.net/?p=756942
المناطق_وكالات

قتل 15 شخصاً على الأقلّ في روالبندي فجر الثلاثاء إثر تحطّم طائرة عسكرية صغيرة في حيّ سكني في المدينة الواقعة قرب إسلام أباد، بحسب ما أعلن لوكالة فرانس برس متحدث باسم فرق الإسعاف.

وقال المتحدّث فاروق بوت إن “طائرة صغيرة تحطّمت في منطقة سكنية. حتى الآن انتشلنا 15 جثة، 10 منها لمدنيين والخمس الباقية لأفراد الطاقم”.

وأضاف أنّ الحادث أسفر أيضاً عن سقوط 12 جريحاً.

وفرض عناصر من الجيش الباكستاني طوقاً أمنياً حول مكان سقوط الطائرة التي بدا واضحاً على حطامها المشتعل والمتفحّم شعار الجيش.وتحطّمت الطائرة فوق مبنيين سكنيين صغيرين مما ألحق بهما أضراراً كبيرة.

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