فرص للمهندسين حديثي التخرج في “سار”.. رواتب تبدأ من 11 ألف ريال

فرص للمهندسين حديثي التخرج في “سار”.. رواتب تبدأ من 11 ألف ريال

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فرص للمهندسين حديثي التخرج في “سار”.. رواتب تبدأ من 11 ألف ريال

فرص للمهندسين حديثي التخرج في “سار”.. رواتب تبدأ من 11 ألف ريال
http://almnatiq.net/?p=756943
المناطق_الرياض

أعلنت الشركة السعودية للخطوط الحديدية “سار” بدء التسجيل في برنامج “رواد سار” لتطوير المهندسين حديثي التخرج في عدد من التخصصات الهندسية، وذلك برواتب تبدأ من 11 ألف ريال إضافةً إلى مزايا أخرى.

ودعت الشركة الراغبين في التسجيل للتقدم عبر الموقع الإلكتروني للشركة، ويستمر التقديم حتى 17 أغسطس المقبل، على أن تبدأ المقابلات الشخصية والاختبارات واختيار المرشحين في 25 من الشهر نفسه.

وحددت التخصصات المطلوبة وهي: الهندسة الصناعية، والهندسة الكهربائية، والهندسة الميكانيكية، والهندسة المدنية، على أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، ويحمل درجة البكالوريوس على الأقل بمعدل تراكمي (2.5/4 – 3.75/5)، وألا يتجاوز عمره 28 عاماً، إلى جانب اجتياز الاختبارات المطلوبة.

للتسجيل ولمزيد من التفاصيل اتبع هذا الرابط

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