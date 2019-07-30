احدث الأخبار

صحيفة إسرائيلية تفجر مفاجأة عن قصف إسرائيل مناطق بالعراق قبل 10 أيام بمقاتلة «F-35»
أبرز المواد
 آل الشيخ: حماس مرتزقة الدويلة وملالي الفرس.. وجماعة الإخوان لا تعد من أهل السنة والجماعة !
أبرز المواد
 فرص للمهندسين حديثي التخرج في “سار”.. رواتب تبدأ من 11 ألف ريال
أبرز المواد
 10 آلاف دولار غرامة لقاتلة 3 كلاب
أبرز المواد
 المرأة كاتبة عدل لأول مرة.. والتقديم إلكترونياً
أبرز المواد
 «العمل» تكشف عن شروط استقبال وتسكين العاملات المنزليات.. وفرض غرامة 5 آلاف ريال في هذه الحالة !
أبرز المواد
 العسكري السوداني يغّير اسم جهاز الأمن والمخابرات الوطني
أبرز المواد
 التحالف يقصف مواقع لميليشيا الحوثي في صنعاء
أبرز المواد
 باكستان: 15 قتيلاً بتحطم طائرة عسكرية في حي سكني
أبرز المواد
 الأهلي يستعد للإعلان عن صفقة عموري
أبرز المواد
 تفاصيل الوظائف الشاغرة بتخصصي الملك فيصل
أبرز المواد
 «الفيفا» يضيف عقوبات للتحرش الجنسي
أبرز المواد
صحيفة إسرائيلية تفجر مفاجأة عن قصف إسرائيل مناطق بالعراق قبل 10 أيام بمقاتلة «F-35»

صحيفة إسرائيلية تفجر مفاجأة عن قصف إسرائيل مناطق بالعراق قبل 10 أيام بمقاتلة «F-35»

أبرز المواد
آل الشيخ: حماس مرتزقة الدويلة وملالي الفرس.. وجماعة الإخوان لا تعد من أهل السنة والجماعة !

آل الشيخ: حماس مرتزقة الدويلة وملالي الفرس.. وجماعة الإخوان لا تعد من أهل السنة والجماعة !

أبرز المواد
فرص للمهندسين حديثي التخرج في “سار”.. رواتب تبدأ من 11 ألف ريال

فرص للمهندسين حديثي التخرج في “سار”.. رواتب تبدأ من 11 ألف ريال

أبرز المواد
10 آلاف دولار غرامة لقاتلة 3 كلاب

10 آلاف دولار غرامة لقاتلة 3 كلاب

أبرز المواد

«العمل» تكشف عن شروط استقبال وتسكين العاملات المنزليات.. وفرض غرامة 5 آلاف ريال في هذه الحالة !

«العمل» تكشف عن شروط استقبال وتسكين العاملات المنزليات.. وفرض غرامة 5 آلاف ريال في هذه الحالة !
http://almnatiq.net/?p=756958
المناطق_الرياض

أوضحت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية أن مسؤولية استقبال العاملات القادمات للعمل لأول مرة تقع على عاتق مكاتب الاستقدام بشكل كامل وفقا للتعديلات الأخيرة التي أقرتها الوزارة .
وأوضحت الوزارة أن الهدف من استقبال مكاتب الاستقدام للعاملات في المطارات هو تيسير عملية استقبال العاملات وتسهيلا على المواطنين، وشددت على ضرورة تسليم العاملات المنزليات بعد استقبالهن لأصحاب العمل وفق العقد المتفق عليه.
اشتراطات ومعايير السكن
أكدت الوزارة أن اشتراطات ومعايير سكن العاملات المنزليات تتمثل في أن يكون السكن في نفس المدينة التي يعمل بها المكتب أو توفير وسائل النقل المناسبة وأن يتم توفير إحدى وسائل النقل وأن يكون المبنى سهل الوصول إليه من العملاء والعاملات.حسب “عكاظ”.
وتابعت: بالإضافة إلى توفير مواقف سيارات والالتزام بمتطلبات الدفاع المدني والأمن والسلامة مع التحقق من تعريف النزلاء بمخارج الطوارئ، وتجهيز سبل الراحة وضمان توافر بيئة صحية صالحة لسكن العاملات المنزلية، وتوفير إدارة للمبنى ومشرفين وحراس أمن يتناسب مع أعداد الساكنات.
آليات الاستقبال
ولفتت الوزارة إلى أن آليات الاستقبال تتمثل في توفير مندوبين للقادمات حديثا وتعيين مترجم أثناء الاستقبال إذا تطلب الأمر وتسجيل العاملة في النظام الخاص بالمكتب والتواصل مع العميل لإبلاغه بوصول العاملة، وتسليمها إلى صاحب العمل مباشرة في حال وجوده في نفس مدينة القدوم، وفي حال تأخر صاحب العمل باستلام العاملة لمدة تزيد على 15 يوما على المكتب إبلاغ مكتب العمل.
غرامة مالية
وقالت مصادر ذات العلاقة بمكاتب الاستقدام، إن وزارة العمل ستفرض غرامة مالية بمقدار 5 آلاف ريال في حال عدم استقبال العاملة المنزلية في المطارات أو اختفائها.
وأشارت المصادر إلى أن مكاتب الاستقدام تعمل جاهدة للتفاوض مع الوزارة لخفض قيمة الغرامة لتصبح 500 ريال عوضا عن 5 آلاف ريال.

روابط ذات صلة

صحيفة إسرائيلية تفجر مفاجأة عن قصف إسرائيل مناطق بالعراق قبل 10 أيام بمقاتلة «F-35»

صحيفة إسرائيلية تفجر مفاجأة عن قصف إسرائيل مناطق بالعراق قبل 10 أيام بمقاتلة «F-35»
آل الشيخ: حماس مرتزقة الدويلة وملالي الفرس.. وجماعة الإخوان لا تعد من أهل السنة والجماعة !

آل الشيخ: حماس مرتزقة الدويلة وملالي الفرس.. وجماعة الإخوان لا تعد من أهل السنة والجماعة !
فرص للمهندسين حديثي التخرج في “سار”.. رواتب تبدأ من 11 ألف ريال

فرص للمهندسين حديثي التخرج في “سار”.. رواتب تبدأ من 11 ألف ريال

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*