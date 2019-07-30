المرأة كاتبة عدل لأول مرة.. والتقديم إلكترونياً

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تنضم المرأة لسلك وزارة العدل على وظيفة «كاتب عدل» لأول مرة، إذ تتيح الوزارة ابتداء من اليوم (الثلاثاء) لمدة أسبوع عبر بوابتها الإلكترونية التقدم لطلب وظيفة كاتبة عدل على المرتبة السابعة في الأقسام النسائية بمقرات كتابات العدل بالمملكة

وكان وزير العدل الدكتور وليد الصمعاني وجه بإتاحة توظيف المرأة على وظيفة «كاتب عدل» للتسهيل على المستفيدات من الخدمات التوثيقية، والتوسع في تمكين المرأة في المرفق العدلي، بعد تعيين الوزارة أخيراً نساء مؤهلات في مجالات القانون والشريعة والاجتماع والإدارة والتقنية للمرة الأولى، وسمحت لـ85 موثقة سعودية بإجراء وكالات شرعية لأفراد وشركات، وإفراغ العقارات ضمن أعمال من اختصاصات كتَّاب العدل، وأوجدت أقساماً نسائية في المحاكم وكتابات العدل

وأكدت وزارة العدل أن خطوة تمكين المرأة من أعمال التوثيق لمواكبة التطوير بها، وامتداد للثقة في المحاميات السعوديات ودعم عملهن، إذ أكدت المحامية والموثقة نجود عداوي عن هذه القفزة، قائلة: «زيادة نسبة الموثقات تشير إلى كفاءات وطنية لنساء البلد، وتمكينهن نحو التنمية والرّقي بالخدمات العدلية»، لافتة إلى أن الموثقات يمارسن حالياً أعمال كتاب العدل بمقابل مالي، وأصبحن يفرغن عقارات بالملايين ببصمة الأصبع