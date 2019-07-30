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شاهد.. فيديو قديم لرئيس وزراء بريطانيا يقدم الشاي للصحفيين أمام منزله !

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تناقل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو قديم، لرئيس الوزراء البريطاني الجديد بوريس جونسون وهو يقدم الشاي على الصحفيين خارج منزله بعدما رفض الإدلاء بتصريحات صحفية.
وقدم جونسون الشاي للصحفيين تقديرا لوقوفهم أمام منزله طوال النهار بدون تناولهم طعاما أو شرابا.
وقال وزير الخارجية السابق آنذاك، متحدثًا إلى الصحفيين خارج منزله في أوكسفوردشاير: “ليس لدي ما أقوله حول هذا الأمر سوى أن أقدم لكم بعض الشاي”.
وأوضح “مغردون” خلال تعليقاتهم على المقطع أنه تم نشره من خلال الخدمة الإخبارية لهيئة الإذاعة البريطانية بتاريخ 13 أغسطس 2018، مصحوبا بتعليق كتبت فيه “بي بي سي”: رفض وزير الخارجية السابق بوريس جونسون التعليق أو الإجابة عن سؤال بما إذا كان سيعتذر عن مقارنة النساء المنقبات، بصناديق الرسائل ولصوص البنوك.

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