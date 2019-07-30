احدث الأخبار

سييرا يستبعد العمود الفقري للاتحاد من القائمة الآسيوية
أبرز المواد
 أمانة الأحساء .. اغلاق وإنذار 41 منشأة نسائية لمخالفة الاشتراطات البلدية
أبرز المواد
 نوكيا تطرح هواتف جديدة منخفضة التكلفة
أبرز المواد
 عاهل المغرب يصدر عفوًا ملكيًا يشمل نشطاء “حراك الريف”
أبرز المواد
 الفيصل: على حكومة قطر تسهيل اجراءات القطريين الراغبين في الحج
أبرز المواد
 شاهد.. فيديو قديم لرئيس وزراء بريطانيا يقدم الشاي للصحفيين أمام منزله !
أبرز المواد
 صحيفة إسرائيلية تفجر مفاجأة عن قصف إسرائيل مناطق بالعراق قبل 10 أيام بمقاتلة «F-35»
أبرز المواد
 آل الشيخ: حماس مرتزقة الدويلة وملالي الفرس.. وجماعة الإخوان لا تعد من أهل السنة والجماعة !
أبرز المواد
 فرص للمهندسين حديثي التخرج في “سار”.. رواتب تبدأ من 11 ألف ريال
أبرز المواد
 10 آلاف دولار غرامة لقاتلة 3 كلاب
أبرز المواد
 المرأة كاتبة عدل لأول مرة.. والتقديم إلكترونياً
أبرز المواد
 «العمل» تكشف عن شروط استقبال وتسكين العاملات المنزليات.. وفرض غرامة 5 آلاف ريال في هذه الحالة !
أبرز المواد
سييرا يستبعد العمود الفقري للاتحاد من القائمة الآسيوية

سييرا يستبعد العمود الفقري للاتحاد من القائمة الآسيوية

أبرز المواد
أمانة الأحساء .. اغلاق وإنذار 41 منشأة نسائية لمخالفة الاشتراطات البلدية

أمانة الأحساء .. اغلاق وإنذار 41 منشأة نسائية لمخالفة الاشتراطات البلدية

أبرز المواد
نوكيا تطرح هواتف جديدة منخفضة التكلفة

نوكيا تطرح هواتف جديدة منخفضة التكلفة

أبرز المواد
عاهل المغرب يصدر عفوًا ملكيًا يشمل نشطاء “حراك الريف”

عاهل المغرب يصدر عفوًا ملكيًا يشمل نشطاء “حراك الريف”

أبرز المواد

الفيصل: على حكومة قطر تسهيل اجراءات القطريين الراغبين في الحج

الفيصل: على حكومة قطر تسهيل اجراءات القطريين الراغبين في الحج
http://almnatiq.net/?p=756987
المناطق_مكة

أكد مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة رئيس لجنة الحج المركزية، الأمير خالد الفيصل، رفض السعودية لتسييس الحج أو تدويله، كما أعرب عن قلقه من إساءة استخدام الرحلة الإيمانية.

وقال في تصريحات لصحيفة “الشرق الأوسط” اليوم الثلاثاء: “نحن نهتم بالحجاج كونهم حجاجاً، ونرعى الخدمات ونقدمها بصفتنا خداماً للحرمين الشريفين، وكل جنسية تقدم إلى البلاد لأداء شعائرها هي محل ترحيب، نأخذ في الاعتبار كل أمر، لكننا نحرص على سلامة الحج وتقديم كل التسهيلات لتكون رحلتهم إيمانية لا يعكرها أمر”.

وأضاف “ترفض السعودية بشكل قاطع تسييس الحج أو تدويله، ولن نسمح بتحوير هذه الشعيرة الإسلامية العظيمة لأي توجهات أو شعارات سياسية، ونحن في هذه البلاد نتشرف بأداء واجبنا تجاه المسلمين على أكمل وجه ممكن، دون النظر لأي اعتبارات أخرى”.

وبسؤاله عن الطرق التي سيتم التعامل بها مع الحجاج القطريين، أجاب الفيصل: “أعلنت السعودية في أكثر من مناسبة جاهزيتها لاستقبال الحجاج من أي دولة في العالم، وقطر من بين هذه الدول، وفي هذا العام دعت المملكة السلطات القطرية لتذليل العقبات أمام الأشقاء القطريين الراغبين في أداء الفريضة وتمكينهم من ذلك، كما خصّصت لهم روابط إلكترونية لتسهيل أمور حجهم، ويبقى الدور على حكومة قطر”.

روابط ذات صلة

سييرا يستبعد العمود الفقري للاتحاد من القائمة الآسيوية

سييرا يستبعد العمود الفقري للاتحاد من القائمة الآسيوية
أمانة الأحساء .. اغلاق وإنذار 41 منشأة نسائية لمخالفة الاشتراطات البلدية

أمانة الأحساء .. اغلاق وإنذار 41 منشأة نسائية لمخالفة الاشتراطات البلدية
نوكيا تطرح هواتف جديدة منخفضة التكلفة

نوكيا تطرح هواتف جديدة منخفضة التكلفة

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*