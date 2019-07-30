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نوكيا تطرح هواتف جديدة منخفضة التكلفة

نوكيا تطرح هواتف جديدة منخفضة التكلفة
http://almnatiq.net/?p=756992
المناطق_وكالات

طرحت شركة HMD Global اثنين من الهواتف الجوالة الجديدة، هما نوكيا 220 4G ونوكيا 105، بسعر أقل من 50 يورو.

وقالت الشركة الفنلندية إن تصميم هاتف نوكيا 220 4G يتشابه مع هاتف نوكيا 220 الأصلي من عام 2014.

ويتضمن الجهاز الجديد متصفح الويب وتطبيق فيس بوك مع لعبة Snake الشهيرة، فضلا عن دعم تقنية اتصالات الجيل الرابع 4G.

وأوضحت أنه بفضل معدل الاستهلاك المنخفض للغاية؛ فإن شحنة البطارية 1200 مللي أمبير ساعة تكفي لمدة 27 يوماً في وضع الاستعداد، وهو ما يستعيد ذكريات هواتف نوكيا القديمة.

وتبلغ سعة ذاكرة الوصول العشوائي 16 ميجابايت وذاكرة الفلاش 24 ميجابايت. ويبلغ سعر الهاتف الجديد 39 يورو.

ويأتي جهاز نوكيا 105 الجديد بمواصفات تقنية مشابهة للهواتف الجوالة من بداية الألفية، حيث يتيح إمكانية تسجيل ما يصل إلى 2000 جهة اتصال و500 رسالة نصية، كما أنه يتضمن منفذ الصوت 3.5 ملم وراديو FM. ويبلغ سعر الهاتف الجديد 13 يورو.

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