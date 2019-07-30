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أمانة الأحساء .. اغلاق وإنذار 41 منشأة نسائية لمخالفة الاشتراطات البلدية

أمانة الأحساء .. اغلاق وإنذار 41 منشأة نسائية لمخالفة الاشتراطات البلدية

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أمانة الأحساء .. اغلاق وإنذار 41 منشأة نسائية لمخالفة الاشتراطات البلدية

أمانة الأحساء .. اغلاق وإنذار 41 منشأة نسائية لمخالفة الاشتراطات البلدية
http://almnatiq.net/?p=756993
المناطق_الأحساء
كشف المتحدث الرسمي لامانة الاحساء خالد بن محمد بووشل عن ان الأمانة ممثلة في الإدارة النسائية ببلدية الهفوف وخلال الشهرين الماضيين أغلقت وانذرت 41 منشأة نسائية اخَلّت بالاشتراطات البلدية حيث تم تطبيق الجزاءات بحق المنشأت المخالفة وفق اللوائح والأنظمة ، مشيراً الى ان ذلك يأتي ضمن خطط المتابعة الرقابية المستمرة للإدارة النسائية في بلدية الهفوف لمحال الأنشطة النسائية ومنها ” المشاغل ، البوتيكات ، الاستديوهات ، المطاعم ، المراكز الرياضية ” ، وذلك وفق ماافادت به مديرة الإدارة مروه المنصور ، حيث تم مصادرة واتلاف 605 عينة لمستحضرات التجميل وعينات أخرى لمواد غذائية ، بينما كانت ابرز المخالفات المرصودة  ( عدم التقيد بالاشتراطات المهنية للعاملات في النشاط النسائي ووجود أنشطة غير مطابقة لترخيص المنشأة ، تدني مستوى النظافة ، مستحضرات تجميل مجهولة المصدر وأخرى منتهية الصلاحية ، وجود أجهزة ومواد تحمل ادعاءات طبية ، سوء تخزين للمواد الغذائية وغيرها من عينات أخرى تتلف بفعل العوامل والظروف البيئية المحيطة بها ) .
وأكدت الأمانة على ان خطط وبرامج المتابعة الشاملة لمنافذ الأنشطة الصحية والمهنية النسائية تتم من منطلق تعزيز مبادئ الوعي الصحي والبيئي للقائمين على المحال والعاملين فيها والتأكيد على تطبيق الاشتراطات البلدية وفق اللوائح والأنظمة ، ولفتت الأمانة الى انه تم تخصيص وسائل تواصل عدة لتلقي البلاغات والملاحظات        ( الطوارئ والعمليات المركزية “940” ، الرقم الموحد 920011050 ، قناة  التواصل الاجتماعية    ” الواتس آب”  ‪0548368888).

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