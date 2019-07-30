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“هدف” يعلن عن بدء استقبال الراغبين في الالتحاق بالبرنامج التدريبي لتأهيل خريجي الدبلومات الصحية

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“هدف” يعلن عن بدء استقبال الراغبين في الالتحاق بالبرنامج التدريبي لتأهيل خريجي الدبلومات الصحية

“هدف” يعلن عن بدء استقبال الراغبين في الالتحاق بالبرنامج التدريبي لتأهيل خريجي الدبلومات الصحية
http://almnatiq.net/?p=757010
المناطق_الرياض

أعلن صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف)، بالشراكة مع هيئة الهلال الأحمر السعودي، عن بدء استقبال الراغبين في الالتحاق بالبرنامج التدريبي لتأهيل خريجي الدبلومات الصحية، عبر الرابط https://jobs.srca.org.sa.

ويأتي البرنامج ضمن مذكرة التفاهم الموقعة بين الجهتين في شهر مارس الماضي، لإعادة تأهيل حملة دبلوم طب الطوارئ، بهدف تمكينهم والحاقهم بسوق العمل في القطاع الصحي.

وأوضح “هدف” أن التدريب سيبدأ بتاريخ 17/12/1440هـ الموافق 18/8/2019م، ويستمر لمدة ثمانية أشهر مقسمة لمرحلتين (تدريب نظري، وتدريب عملي)، وسيتم توظيف من يجتاز البرنامج التدريبي واختبار التوظيف الخاص بهيئة الهلال الأحمر السعودي في المراكز التابعة للهيئة على وظيفة (فني خدمات طبية طارئة).

ويلزم استيفاء المتقدم على البرنامج لعدد من الشروط، بأن يكون سعودي الجنسية، ولائق صحياً وحاصل على دبلوم في تخصص الإسعاف وطب الطوارئ لا تقل مدته عن سنتين، وأن يكون حاصل على تسجيل وتصنيف مهني من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية في تخصص الإسعاف وطب الطوارئ.

كما يلزم تسجيل المتقدم بياناته في الموقع الإلكتروني للبوابة الوطنية للعمل (طاقات) وإدخال الحساب البنكي (الآيبان)، وألا يكون موظف في القطاع الخاص أو الحكومي طوال فترة البرنامج التدريبي، ولم يسبق له الاستفادة من برنامج إعادة تأهيل حملة الدبلوم الصحي لحساب وزارة الصحة المدعوم من صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف)، وكذلك اعتماد هيئة الهلال الأحمر السعودي للمتقدم وتوقيعه لعقد التدريب.

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