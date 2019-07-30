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شاهد..فيديو قديم للشيخ زايد رحمه الله يرد فيه على بذاءات نظام قطر

شاهد..فيديو قديم للشيخ زايد رحمه الله يرد فيه على بذاءات نظام قطر
http://almnatiq.net/?p=757020
المناطق-الرياض

مؤخراً تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو قديم للشيخ زايد آل نهيان رحمه الله رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة حيث اشتمل المقطع على رد منه على بذاءات نظام قطر التي لم تكن وليدة الساعة.

ووفقاً للمقطع رفض الشيخ زايد رحمه الله طلب نظام الحمدين لتسليم عدد من القطريين الذين أرسلهم أمير قطر الأسبق خليفه بن حمد للإمارات بعد انقلاب أبنه حمد عليه عام 1994.

وخلال المقطع تكلم الشيخ زايد رحمه الله بسياسته الحكيمة منتقداً اتهام نظام الحمدين لمن استضافتهم الإمارات في ذلك الحين حينما اتهمهم النظام القطري بالإرهابيين، مؤكداً أنه لا يوجد بين البلدين معاهدة لتسليم المطلوبين.

وأكد إن كانوا إرهابيين فإنهم جاءوا من قطر إشارة لمرافقي الشيخ خليفه بن حمد أمير قطر السابق رحمه الله.

ويعتبر هذا المقطع من الأدلة القاطعة التدخل في شؤون الدول الخليجية والعربية ومحاولة زعزعة الاستقرار والأمن فيها.

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