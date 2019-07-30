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إرهابي رفضت قطر تسليمه عام 1994 يعرض الشهادة ضد المملكة

إرهابي رفضت قطر تسليمه عام 1994 يعرض الشهادة ضد المملكة
http://almnatiq.net/?p=757054
المناطق-الرياض

مقابل إعفائه من عقوبة الإعدام الأمريكية، قالت وسائل إعلام أن الإرهابي السابق في تنظيم القاعدة “خالد شيخ محمد” عرض الشهادة ضد المملكة لتورطها بزعمه في هجمات “11 سبتمبر” ومساعدة ضحايا تلك الهجمات في دعواهم المقامة ضد المملكة.

وذكرت صحيفة “وول ستريت جورنال” أن خالد شيخ محمد قدم عرضه يوم الجمعة في ملف الدعوى الفدرالية الخاصة بالضحايا، للشهادة ضد المملكة إن اعفي من عقوبة الإعدام.

تجدر الإشارة أن الإرهابي التابع لتنظيم القاعدة “خالد شيخ محمد” عاش في قطر في التسعينيات التي بدورها وفرت له كل السبل والإمكانات للتخطيط والاتصال تحضيرًا لعمليات “11 سبتمبر”.

وكانت تقارير إعلامية سابقة كشفت أن واشنطن فشلت في إقناع نظام الحمدين بتسليم خالد شيخ محمد عام 1996 بحسب رسالة جرى نشر مضمونها، وهي من مدير مكتب التحقيقات الفيديرالي “إف. بي. آي” في حينه “لويس فري” إلى وزارة الخارجية القطرية.

وجاء في الرسالة المنشورة: “تلقيت معلومات مزعجة تفيد أن خالد نجا من مراقبة سلطاتكم الأمنية، وأنه على علم باهتمام “إف بي آي” به، إن الفشل في اعتقاله سيساعده ومعاونيه على مواصلة تنفيذ عمليات إرهابية”.

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