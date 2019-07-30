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الفارس السعودي بن عميره يحقق المركز الاول من بين 92 فارس يهدي الوطن انجاز جديد

الفارس السعودي بن عميره يحقق المركز الاول من بين 92 فارس يهدي الوطن انجاز جديد
http://almnatiq.net/?p=757064
الدمام - فتحيه عبدالله

حقق الفارس صالح بن معضد بن عميره المركز الأول في بطولة سامورين العالمية في سلوفاكيا لقفز الحواجز ، وذلك بالشوط الذي شارك فيه 92 فارساً من ضمنهم البطل السعودي بن عميره ، حيث ضمت البطولة عدد من أبرز فرسان قفز الحواجز في العالم .

وقد ظهر الفارس صالح بن معضد بن عميره بمستوى فني جيد يؤكد محافظته على لياقته البدنية ومهاراته العالية وتأقلمه مع الجواد “ليوني ” ، وأكد بن عميره بأنه سيواصل التدريبات من أجل المشاركة في بطولات قارية أخرى ويحقق المزيد من الإنجازات من أجل رفع علم المملكة العربية السعودية بالمحافل العالمية.

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