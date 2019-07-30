الفارس السعودي بن عميره يحقق المركز الاول من بين 92 فارس يهدي الوطن انجاز جديد

الدمام - فتحيه عبدالله

حقق الفارس صالح بن معضد بن عميره المركز الأول في بطولة سامورين العالمية في سلوفاكيا لقفز الحواجز ، وذلك بالشوط الذي شارك فيه 92 فارساً من ضمنهم البطل السعودي بن عميره ، حيث ضمت البطولة عدد من أبرز فرسان قفز الحواجز في العالم .

وقد ظهر الفارس صالح بن معضد بن عميره بمستوى فني جيد يؤكد محافظته على لياقته البدنية ومهاراته العالية وتأقلمه مع الجواد “ليوني ” ، وأكد بن عميره بأنه سيواصل التدريبات من أجل المشاركة في بطولات قارية أخرى ويحقق المزيد من الإنجازات من أجل رفع علم المملكة العربية السعودية بالمحافل العالمية.