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اللهيبي يعلن انطلاق فعاليات المعسكر الإعدادي للحج والمقام بمدينة الملك فهد الكشفية

اللهيبي يعلن انطلاق فعاليات المعسكر الإعدادي للحج والمقام بمدينة الملك فهد الكشفية
http://almnatiq.net/?p=757075
الطائف - عادل الزهراني

أعلن المدير العام للتعليم بمحافظة الطائف طلال بن مبارك اللهيبي انطلاقة فعاليات المعسكر الإعدادي للحج والمقام بمدينة الملك فهد الكشفية بالحوية.والذي يشارك فيه 600 كشاف بالإضافة إلى نحو 50 قائد كشفي يمثلون 23 إدارة تعليمية.
حيث أدى الكشافين تحية العلم ثم أعلن اللهيبي افتتاح المعسكر الذي يستمر حتى الخميس القادم .
ورحب اللهيبي بالوفود المشاركة في المعسكر من الإدارات التعليمية مؤكدا على أهمية المعسكر ودوره في تهيئة وتأهيل أفراد الكشافة والقادة الكشفيين علميا وثقافيا وسلوكيا ومهارياً وتطوير مستوى أدائهم لتقديم أفضل الخدمات لحجاج بيت الله الحرام وبما يعزز قيمة الانتماء لوطنهم وتنمية مجتمعهم.
وحث اللهيبي الكشافين على بذل الجهد وتقديم أفضل الخدمات لحجاج بيت الله الحرام ضمن الجهود التي تقدمها حكومة خادم الحرمين الشريفين لضيوف الرحمن وتقديم الصورة المشرفة لأبناء الوطن والتعامل الأمثل مع الحجاج بمختلف جنسياتهم . وقدم اللهيبي شكره وتقديره لمعالي وزير التعليم على إتاحة الفرصة لتعليم الطائف في استضافة هذا المعسكر وتقديم خدماته للكشافة المشاركين ، كما ثمن جهود الادارة العامة للنشاط الطلابي ممثلة في ادارة النشاط الكشفي على المتابعة المستمرة لانجاح المعسكر ومقدما كذلك شكره وتقديره للجان العاملة بالمعسكر على ما يقدمون من جهود نوعية ومتميزة للوفود الكشفية من الادارات التعليمية ، متمنيا للمعسكر وللكشافة التوفيق والسداد.

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