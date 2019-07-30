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52 مليون ريال قيمة جوائز مهرجان ولي العهد للهجن في نسخته الثانية

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52 مليون ريال قيمة جوائز مهرجان ولي العهد للهجن في نسخته الثانية

52 مليون ريال قيمة جوائز مهرجان ولي العهد للهجن في نسخته الثانية
http://almnatiq.net/?p=757086
المناطق - واس

أعلنت اللجنة المنظمة لمهرجان ولي العهد للهجن أن مجموع جوائز المهرجان تبلغ 52 مليون ريال، يتنافس عليها ملاك الهجن المحلية والدولية على ثلاث مراحل للأشواط والتي تبلغ 439 شوطا، تبدأ بالمرحلة التنشيطية لجميع الفئات العمرية تتضمن تنفيذ (218) شوطا، فيما تشمل المرحلة الثانية تنفيذ أشواط الماراثون والإنتاج والأشواط الدولية والسودانية، وتبلغ 48 شوطا، وتأتي المرحلة الثالثة بتنفيذ الأشواط الختامية للمهرجان والبالغة (173) شوطا.
وكشفت اللجنة المنظمة للمهرجان عن البرنامج التفصيلي للفعاليات والسباقات للنسخة الثانية لمهرجان ولي العهد للهجن والذي ضمن أنشطة “موسم الطائف” الذي ينطلق الخميس المقبل والتي ستشهد تنظيم العديد من الفعاليات والأنشطة المصاحبة والمقامة على أرض حديقة الفيصلية، فيما تبدأ أشواط سباقات المهرجان يوم الخميس 14 ذي الحجة 1440 الموافق 15 أغسطس 2019م، وتستمر حتى يوم الجمعة 15 محرم 1441 الموافق 14 سبتمبر 2019م.
وتتضمن الفعاليات المصاحبة لمهرجان ولي العهد للهجن في نسخته الثانية” فعاليات ركوب الهجن، والعروض الحية، والمتجولة وتحديات رياضية متنوعة، وخيمة الهجن، ومتحف الهجن، ومتجر الهدايا، واستعراض لأكبر مجسم للهج، إضافة إلى التجربة الراقية، والمعرض الفني، وخيمة السيرك، والسوق الشعبي، ومسرحيات، ومحاورات وأمسيات شعرية.
وكانت اللجنة المنظمة للمهرجان بدأت الأربعاء الماضي تركيب الشرائح الإلكترونية للمطايا من الساعة 6 وحتى 10 صباحا طوال 10 أيام، وذلك بميدان الهجن بمحافظة الطائف، ويأتي ذلك تمهيدا لبدء السباقات.
هذا ودعت اللجنة المنظمة لمهرجان ولي العهد للهجن المشاركين بضرورة الالتزام بالشروط العامة للمشاركة، والتقيد بألأنظمة والتعليمات وأنه سيتم استبعاد أي مخالف، وفرض عقوبات أخرى عليه.
ويحظى المهرجان باهتمام كبير، حيث تحرص مختلف فئات المجتمع على حضور السباقات، والمشاركة في الفعاليات المصاحبة التي تتناسب مع جميع أفراد الأسرة، وقد وفرت اللجنة المنظمة جميع التفاصيل على المواقع الإلكتروني: https://scrf.sa/wp-content/uploads/2019/07/cpcf2.pdf، حتى يتمكن المشاركون والجمهور من التعرف على كافة الأنشطة والبرامج على مدار أيام المهرجان.

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