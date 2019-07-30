تأسيس مركز لحضانة أطفال موظفات صندوق تنمية الموارد البشرية

المناطق - الرياض

أسس صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف)، مركزاً لضيافة أطفال الموظفات العاملات في “هدف”، وذلك حرصاً من الصندوق على تمكين المرأة العاملة، ورفع مستوى استقرارهن الوظيفي في بيئة عمل منتجة ومحفزة.

وقد دشن مدير عام الصندوق الدكتور محمد بن أحمد السديري أمس (الاثنين)، بحضور قيادات الصندوق، مركز ضيافة الأطفال في مقر الصندوق الرئيسي بمدينة الرياض، وتجول عقب التدشين داخل أروقة المركز مستمعاً إلى تفاصيل موسعة عما يقدمه المركز من خدمات وبرامج وأنشطة وفعاليات لأطفال موظفات الصندوق.

ويضم مركز ضيافة الأطفال في الصندوق مناطق مخصصة للألعاب والترفيه ولتنمية المهارات وللتعلم، كما تم تجهيزه بوسائل متقدمة في الأمن والسلامة، وغرفٍ مخصصة للإسعافات الأولية والرعاية الصحية للأطفال الذين يقضون عدة ساعات يومياً قُرب أمهاتهم الموظفات في الصندوق.