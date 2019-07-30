قائد عام معسكرات الخدمة العامة يقف على آخر الاستعدادات

مكة المكرمة - مبارك الدوسري

وقف قائد عام معسكرات الخدمة العامة في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة التي تقيمها جمعية الكشافة العربية السعودية الدكتور صالح بن رجاء الحربي اليوم على آخر الاستعدادات في المعسكرات الفرعية بمشعري منى وعرفات وفي مكة المكرمة .

وأكد الحربي خلال الجولة على القادة الكشفيين وهم يستعدون لاستقبال الكشافين والجوالة بدأ من يوم الغد على اهمية المهمة التي يضطلعون بها من خلال تلك المعسكرات داعياً الى أهمية استغلال المناسبة في غرس القيم والاتجاهات الصحيحة في نفوس الكشافة والجوالة وتنمية معارفهم ومهاراتهم لبناء أفراد يحملون صفات الشخصية المتكاملة.

وأشار الحربي الى أن خدمة ضيوف الرحمن مصدر فخر وشرف للكشافين وفي نفس الوقت مسؤولية عظيمة لابد من إعطائها حقها من الاهتمام ، مبيناً أن العمل الكشفي في تطور مستمر يلحظه الجميع, داعياً الى أهمية الاستعداد الجيد وتطبيق مفهوم الجودة الشاملة ومعاييرها في المعسكرات، وتحقيق هدف استراتيجية الجمعية بالعمل وفق منظومة بشرية وإدارية وتقنية متكاملة، من أجل تقديم خدمة مميزة لضيوف بيت الله الحرام.

ودعا قائد عام المعسكرات إلى تنفيذ برامج تربوية مصاحبة تتسم بالجدية والتطوير ومسايرة العصر، وتوظيف تقنية المعلومات والاتصالات والاستخدام الأمثل لها لتحسين أداء العمل فيها، وتطبيق الطريقة الكشفية في المعسكرات وتوثيق العلاقة مع شركاء الجمعية من القطاعات الحكومية المعنية بخدمة ضيوف بيت الله الحرام، من خلال تطبيق مفهوم المشاركة المجتمعية، والتنسيق والتكامل بين الجميع وتبادل التجارب الرائدة، حتى نستطيع من خلال تلك المعسكرات تنمية الكشافين والجوالة لتحقيق أقصى قدراتهم البدنية والعقلية والاجتماعية والروحية، وتأكيد روح العمل التطوعي لديهم، وإظهار الصورة المشرقة لأبناء هذا الوطن المعطاء أمام ضيوف بيت الله الحرام.