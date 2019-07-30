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أمير تبوك يقف غدٍ الأربعاء على الجهود المبذولة لخدمة ضيوف الرحمن

أمير تبوك يقف غدٍ الأربعاء على الجهود المبذولة لخدمة ضيوف الرحمن

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أمير تبوك يقف غدٍ الأربعاء على الجهود المبذولة لخدمة ضيوف الرحمن

أمير تبوك يقف غدٍ الأربعاء على الجهود المبذولة لخدمة ضيوف الرحمن
http://almnatiq.net/?p=757118
المناطق - تبوك
يقف صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك المشرف العام على أعمال الحج والعمرة بمنفذ حالة عمار غدٍ الأربعاء  ,على مختلف الخدمات والتسهيلات التي جندتها القطاعات الحكومية في مدينة الحجاج بالمنفذ والمقدمة لحجاج بيت الله الحرام القادمين منذ بدء عملها في الـ 15 من الشهر الجاري، تنفيذاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولى العهد  – حفظهما الله – وبمتابعة سمو وزير الداخلية رئيس لجنة الحج العليا, لخدمة ضيوف الرحمن منذ اللحظة الأولى من وصولهم إلى منافذ المملكة البرية والجوية والبحرية.
من جهته أكد وكيل إمارة منطقة تبوك نائب المشرف العام على أعمال الحج والعمرة بالمنفذ محمد بن عبدالله الحقباني, مواصلة العمل في المنفذ من قبل الجهات المشاركة في لجنة أعمال الحج والعمرة كافة، التي باشرت أعمالها للقيام بمهامها في مدينة الحجاج وتسخير إمكاناتها لخدمة ضيوف الرحمن، موكداً حرص سمو أمير المنطقة على تضافر الجهود من أجل خدمة الحاج منذ اللحظة الأولى لدخوله المنفذ، حتى خروجه بعد  أداء مناسك الحج , في ظل هذه الإمكانات التي سخرتها الدولة, منوهاً بما تحظى به القطاعات الحكومية المشاركة في مدينة الحجاج من دعم ومتابعة من سمو أمير منطقة تبوك المشرف العام على أعمال الحج والعمرة بمنفذ حالة عمار.

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