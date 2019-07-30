بالصور .. نجاة صحفي سعودي من الموت في وادي الدواسر

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” فالح الدوسري” : كنت على بُعد خطوات من الموت ..

نجا صحفي سعودي من الموت المحقق بالرصاص أمس (الاثنين) بمحافظة وادي الدواسر ، وذلك حينما اخترقت رصاصة مجهولة المصدر مقر الصحيفة التي يعمل بها واستقرت على مكتبه.

وتفصيلاً .. قال المحرر بصحيفة وادي الدواسر الالكترونية فالح الدوسري، أنه بينما كان يجلس على مكتبه داخل مقر الصحيفة ويمارس مهام عمله اليومي ، تفاجئ عند الساعة 8:00 مساءً برصاصة تستقر على مكتبه وعلى بعد سنتمترات من رأسه ، وسط ذهول كل من كان في المكتب من زملائه.

وأضاف ” الدوسري” ، في بداية الأمر ظننت أن احدى لمبات الاضاءة انفجرت أو مكيف الهواء لأن صوت الانفجار كان قوياً نسبة لأن الرصاصة اخترت السقف المستعار وأحدثت دوياً هائلاً وانتشر الغبار في المكان ، مضيفاً كنتُ على بعد سنتمترات من الموت لولا لطف الله.

وأشار الى أنه قام على الفور بإبلاغ شرطة مركز النويعمة – الجهة المختصة- والتي هرعت الى مقر الصحيفة وقامت بمعاينة المكتب واستخراج الرصاصة ورفعها للمعاينة ومعرفة مصدرها.

وطالب ” الدوسري” الجهات الأمنية بالحزم وتكثيف الجهود لمتابعة مطلقي النار والأشخاص الذين يحرصون على حمل السلاح في المناسبات والتباهي بذلك.

الجدير بالذكر أن وزارة الداخلية تشدد على الأجهزة الأمنية المختصة بتطبيق الأنظمة والتعليمات بحق من يقوم بإطلاق النار في المناسبات ، معتبرةً إن إطلاق النار في مثل هذه الحالات جريمة يعاقب عليها بموجب نظام الأسلحة والذخائر بالسجن والغرامة.