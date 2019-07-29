جستر القصيم تشارك بركن تعريفي بمهرجان البصر

القصيم - عادل الزهراني

شاركت الجمعية السعودية للتربية الخاصة (جستر) بمنطقة القصيم ، وذلك بركن تعريفي للجمعية بمهرجان البصر وما تقوم به من أعمال تطوعية في خدمة الأشخاص ذوي الإعاقة من منظور رؤية 2030

وقال راضي الزويد المدير التنفيذي لجستر القصيم عن ركن الجمعية : إن مشاركة جستر تعتبر مشاركة مجتمعية بهذا المعرض المتنقل، والذي يتيح للزوار معرفة ما تقدمه الجمعية من خدمات تطوعية مجتمعية للأشخاص ذوي الإعاقة والتخصصات الاستشاريةوالدورات التدربية وعقد الشراكات المجتمعية

وتأتي مشاركة الجمعية السعودية للتربية الخاصة (جستر) في مثل هذه المعارض من باب الشراكة الاجتماعية، والتي تسعى الجمعية من خلالها إلى رفع مستوى الوعي التطوعي لكافة أفراد المجتمع من مواطنين ومقيمين

في النهاية قدم الزويدشكره وتقديره لإدارة المهرجان على اتاحة الفرصة ولنائبة الفرع الأستاذة حياة الرسيني ومدير العلاقات والإعلام الأستاذ فهد القعبوبي ومسؤولة التواصل الإجتماعي الاستاذة غفران الحواس وصاحب الضيافة مذاق الحلوى ومكتبة المتخصص للنسخ والمتطوعين والمتطوعات وشركاء النجاح .