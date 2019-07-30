“المصَع” فاكهة البادية سُلالة تمتد من الماضي لحاضر الفاكهة بطبرجل

الجوف - محمد الحسن

لاقت ثمار شجرة المصع إقبالاً منقطع النظير من زوار مهرجان الفاكهة في محافظة طبرجل بمنطقة الجوف .

وقال المهندس الزراعي عبد المحسن بن علي السراب أحد المزارعين المشاركين في المهرجان أنه إعتنى بشجرة المصع منذ سنوات وأثمرت عنده وأكل من ثمارها ليقوم بعد ذلك بتطوير الفكرة حيث قام بزيادة زراعة شتلات المصع ليزداد الإنتاج مؤكدا أنه استطاع عمل مشروب العصير من ثمار المصع .

فيما قال المزارع فهد بن سعيد الشراري أن أشجار المصع تعتبر أشجار برية وكان أجدادنا يقطفون ثمار المصع ويعتبر من الأغذية الضرورية التي يعتمدون عليها حيث يتم أكله على شكل ثمار أو عصير أو على شكل دبس بعد أن يتم تنقيته من الشوائب وغسله وتجهيزه وطبخه ليصبح على شكل دبس .

وأضاف أنه اهتم بزراعة أشجار المصع من سنوات من خلال زراعتها على شكل شتلات يقوم بزراعتها من منتصف شهر فبراير ويتم قطف الثمار من بداية شهر يوليو .

وبين الشراري أن العارفين للمصع من زوار المهرجان يقبلون على شراء ثمار المصع والمشروب الخاص له بشكل ملفت مؤكدًا أن الكميات التي يحضرها تنفذ بشكل يومي .