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احتفاء بتدشين (بحر الكتابة) نقاش المسرح والسينما بأدبي جدة

احتفاء بتدشين (بحر الكتابة) نقاش المسرح والسينما بأدبي جدة
http://almnatiq.net/?p=757146
جدة - عادل الزهراني

يقيم النادي الأدبي الثقافي بجدة يوم غد الأربعاء الموافق  ٢٨ ذي القعدة الساعة التاسعة مساء ، حلقة نقاش بعنوان (كتابة المسرح والسينما) والاحتفاء بتدشين ورشة بحر الكتابة وذلك ضمن فعاليات منتدى المسرح في لقائه الحادي عشر .
وتدير اللقاء الناقدة الفنية الصحفية سهى الوعل.
وتدور محاور اللقاء حول أهمية الكتابة الإبداعية للمسرح والسينما والفرق بينهما وسبل تطوير المحتوى المحلي وفرص صقل مواهب الكتابة في المجال الدرامي عموما، بعد ذلك يحفي الحضور بتدشين ورشة بحر الكتابة ويتعرف على أبرز أعمال الورشة وأعضاءها من الكتاب المتميزين.

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