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مجلس منطقة مكة المكرمة يوافق على إقامة ملتقى الحج والعمرة

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مجلس منطقة مكة المكرمة يوافق على إقامة ملتقى الحج والعمرة

مجلس منطقة مكة المكرمة يوافق على إقامة ملتقى الحج والعمرة
http://almnatiq.net/?p=757158
المناطق - جدة

وافق مجلس منطقة مكة المكرمة على إقامة ملتقى الحج والعمرة ، الذي تنظمه وزارة الحج والعمرة ، بالتعاون مع مجلس منطقة مكة المكرمة ، الذي يهدف لبحث الأفكار التطويرية للخدمات المقدمة في هذا الجانب.
ولدى ترؤس صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة ، بحضور نائبه صاحب السمو الملكي الأمير بدر بن سلطان في مقر الإمارة بجدة اجتماع المجلس ، أكد الأمير خالد الفيصل ضرورة أن تقدم الجهات ذات العلاقة كافة الخدمات والتسهيلات لضيوف الرحمن القادمين لأداء مناسك الحج منذ وصولهم وحتى عودتهم لأوطانهم سالمين غانمين بإذن الله ، مثمناً الجهود التي تبذلها لجان المجلس لتحقيق التنمية في المنطقة.
وخلال الاجتماع جرت مناقشة عدة موضوعات من بينها إقرار إقامة ملتقى للحج والعمرة ، يتم خلالها بحث الأفكار التطويرية لخدمة ضيوف الرحمن ، إلى جانب إقامة معرض تقدم خلاله شركات العمرة نبذة عن الخدمات التي تقدمها ، كذلك تنظيم دورات تدريبية لتأهيل القطاعات العاملة في الحج والعمرة ، واستعراض آليات وسبل تطوير الضيافة خلال الموسمين.
وقدّمت لجنة التنمية العمرانية والمشاريع بالمجلس ، تقريراً عن المشاريع الحيوية بالمنطقة تخلله استعراض للوضع الراهن لها ، والتوصيات المقترحة لرفع مستوى التنسيق بين الجهات بما يحقق سرعة ودقة الإنجاز .
وجرت مناقشة آليات استحداث المرافق العامة والخدمية في محافظات المنطقة ، وفي شأن تطوير القرى والمراكز وتنميتها ، وافق المجلس على تنمية قرية الصالحية التابعة لمركز المحاني بالطائف ، بالإضافة إلى مناقشة عدد من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال واتخذت حيالها القرارات والتوصيات المناسبة.

 

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