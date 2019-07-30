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مسؤولو الحج والعمرة والمرور يناقشون خطة النقل لموسم حج هذا العام 1440

مسؤولو الحج والعمرة والمرور يناقشون خطة النقل لموسم حج هذا العام 1440

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مسؤولو الحج والعمرة والمرور يناقشون خطة النقل لموسم حج هذا العام 1440

مسؤولو الحج والعمرة والمرور يناقشون خطة النقل لموسم حج هذا العام 1440
http://almnatiq.net/?p=757162
المناطق - واس

اجتمع رئيس النقابة العامة للسيارات و مسؤولو النقابة، اليوم، مع مدير عام المرور ، ومسؤولو مؤسسات الطوافة، ومندوبين عن إدارة النقل بوزارة الحج والعمرة، لبحث أفضل السبل للتعاون على طريقة تكاملية، سيكون التنسيق المثالي الأداة الأهم والأقوى لتحقيق النجاح للجميع، لاسيما وأن خدمات النقل في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة لحجاج بيت الله الحرام مختلف القطاعات المعنية بتنفيذ خطة النقل في الحج.
وجرى خلال الاجتماع الذي عقد في مقر النقابة العامة للسيارات مناقشة خطة النقل المعتمدة لموسم حج هذا العام 1440هـ ، والاطلاع على مركز معلومات النقل ومنصة ضيف الإلكترونية، وما يقدمه المركز من خدمات ومؤشرات أداء وقياس لعمليات نقل ضيوف الرحمن.

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