احدث الأخبار

المالية: ارتفاع إجمالي الإيرادات بنسبة 15% في الربع الثاني من 2019
أبرز المواد
 “سولار انستالر” تنتهي من تنفيذ أول مشروع محطة طاقة شمسية في جدة
منوعات
 سفارة المملكة في الفلبين تؤكد استمرار البحث عن المواطن عبدالله الشريف
أبرز المواد
 أمير نجران يدشن المرحلة الثانية لمدينة الحجاج بالوديعة
أبرز المواد
 أمير حائل يرأس جلسة مجلس المنطقة الثانية في دورة الانعقاد الثالثة
أبرز المواد
 المنتخب الوطني الأول لكرة القدم يعلن عن قائمته المشاركة في بطولة اتحاد غرب آسيا 2019
أبرز المواد
 وظائف شاغرة للنساء بكلية الغد الدولية بتبوك
منطقة تبوك
 أمير منطقة نجران يترأس اجتماع الجهات المشاركة في الحج
أبرز المواد
 مسؤولو الحج والعمرة والمرور يناقشون خطة النقل لموسم حج هذا العام 1440
أبرز المواد
 مجلس منطقة مكة المكرمة يوافق على إقامة ملتقى الحج والعمرة
أبرز المواد
 طيران الأمن يبدأ مهامه في الحج
أبرز المواد
 قائد قوات الدفاع المدني بالحج: التعاون البناء يحقق الريادة للمملكة وفقاً لرؤية 2030ويخلق بيئة عمل مناسبة للمتطوعين
منطقة مكة المكرمة
المالية: ارتفاع إجمالي الإيرادات بنسبة 15% في الربع الثاني من 2019

المالية: ارتفاع إجمالي الإيرادات بنسبة 15% في الربع الثاني من 2019

أبرز المواد
“سولار انستالر” تنتهي من تنفيذ أول مشروع محطة طاقة شمسية في جدة

“سولار انستالر” تنتهي من تنفيذ أول مشروع محطة طاقة شمسية في جدة

منوعات
سفارة المملكة في الفلبين تؤكد استمرار البحث عن المواطن عبدالله الشريف

سفارة المملكة في الفلبين تؤكد استمرار البحث عن المواطن عبدالله الشريف

أبرز المواد
أمير نجران يدشن المرحلة الثانية لمدينة الحجاج بالوديعة

أمير نجران يدشن المرحلة الثانية لمدينة الحجاج بالوديعة

أبرز المواد

المنتخب الوطني الأول لكرة القدم يعلن عن قائمته المشاركة في بطولة اتحاد غرب آسيا 2019

المنتخب الوطني الأول لكرة القدم يعلن عن قائمته المشاركة في بطولة اتحاد غرب آسيا 2019
http://almnatiq.net/?p=757172
المناطق - واس

أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم اليوم القائمة النهائية للمنتخب الأول التي اختار المدرب الوطني يوسف عنبر استعدادا لبطولة غرب آسيا التي تحتضنها أربيل في العراق في شهر أغسطس المقبل .
وضمت القائمة مصطفى ملائكة، وعبدالله الجدعاني، وسامي الخيبري،ومتعب المفرج، وحسان تمبكتي، ويزيد البكر، وعبدالمحسن القحطاني، ومحمد المجحد، وصالح العمرى، وعبد الله الصالح، وحاتم بلال، ووسام سويد، ونايف هزازي، و محمد الفهيد، وخالد الكعبي، وفواز الصقور، وحسين الشويش، ومحمد العمري، وعلي النمر، وعبدالكريم القحطاني، وربيع سفياني، وحسن شراحيلي وعبدالفتاح آدم وهارون كمارا .
وينهي المنتخب السعودي معسكره في الرياض يوم الجمعة المقبل، على أن يغادر بعدها إلى أربيل لملاقاة المنتخب الكويتي في أولى مبارياته الرابع من أغسطس المقبل .

روابط ذات صلة

المالية: ارتفاع إجمالي الإيرادات بنسبة 15% في الربع الثاني من 2019

المالية: ارتفاع إجمالي الإيرادات بنسبة 15% في الربع الثاني من 2019
سفارة المملكة في الفلبين تؤكد استمرار البحث عن المواطن عبدالله الشريف

سفارة المملكة في الفلبين تؤكد استمرار البحث عن المواطن عبدالله الشريف
أمير نجران يدشن المرحلة الثانية لمدينة الحجاج بالوديعة

أمير نجران يدشن المرحلة الثانية لمدينة الحجاج بالوديعة

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*