المنتخب الوطني الأول لكرة القدم يعلن عن قائمته المشاركة في بطولة اتحاد غرب آسيا 2019

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أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم اليوم القائمة النهائية للمنتخب الأول التي اختار المدرب الوطني يوسف عنبر استعدادا لبطولة غرب آسيا التي تحتضنها أربيل في العراق في شهر أغسطس المقبل .

وضمت القائمة مصطفى ملائكة، وعبدالله الجدعاني، وسامي الخيبري،ومتعب المفرج، وحسان تمبكتي، ويزيد البكر، وعبدالمحسن القحطاني، ومحمد المجحد، وصالح العمرى، وعبد الله الصالح، وحاتم بلال، ووسام سويد، ونايف هزازي، و محمد الفهيد، وخالد الكعبي، وفواز الصقور، وحسين الشويش، ومحمد العمري، وعلي النمر، وعبدالكريم القحطاني، وربيع سفياني، وحسن شراحيلي وعبدالفتاح آدم وهارون كمارا .

وينهي المنتخب السعودي معسكره في الرياض يوم الجمعة المقبل، على أن يغادر بعدها إلى أربيل لملاقاة المنتخب الكويتي في أولى مبارياته الرابع من أغسطس المقبل .