أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم اليوم القائمة النهائية للمنتخب الأول التي اختار المدرب الوطني يوسف عنبر استعدادا لبطولة غرب آسيا التي تحتضنها أربيل في العراق في شهر أغسطس المقبل .
وضمت القائمة مصطفى ملائكة، وعبدالله الجدعاني، وسامي الخيبري،ومتعب المفرج، وحسان تمبكتي، ويزيد البكر، وعبدالمحسن القحطاني، ومحمد المجحد، وصالح العمرى، وعبد الله الصالح، وحاتم بلال، ووسام سويد، ونايف هزازي، و محمد الفهيد، وخالد الكعبي، وفواز الصقور، وحسين الشويش، ومحمد العمري، وعلي النمر، وعبدالكريم القحطاني، وربيع سفياني، وحسن شراحيلي وعبدالفتاح آدم وهارون كمارا .
وينهي المنتخب السعودي معسكره في الرياض يوم الجمعة المقبل، على أن يغادر بعدها إلى أربيل لملاقاة المنتخب الكويتي في أولى مبارياته الرابع من أغسطس المقبل .
المنتخب الوطني الأول لكرة القدم يعلن عن قائمته المشاركة في بطولة اتحاد غرب آسيا 2019
أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم اليوم القائمة النهائية للمنتخب الأول التي اختار المدرب الوطني يوسف عنبر استعدادا لبطولة غرب آسيا التي تحتضنها أربيل في العراق في شهر أغسطس المقبل .
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