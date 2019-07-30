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أمير حائل يرأس جلسة مجلس المنطقة الثانية في دورة الانعقاد الثالثة

أمير حائل يرأس جلسة مجلس المنطقة الثانية في دورة الانعقاد الثالثة
http://almnatiq.net/?p=757175
المناطق - حائل

رأس صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن سعد بن عبد العزيز أمير منطقة حائل اليوم, جلسة مجلس المنطقة الثانية في دورة الانعقاد الثالثة للعام المالي 1440 / 1441 , بحضور صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن فهد بن مقرن بن عبد العزيز نائب أمير المنطقة وأعضاء مجلس المنطقة بصالة الاجتماعات الرئيسية بمبنى الإمارة.
وفي مستهل الجلسة رفع سموه باسمه واسم أعضاء مجلس المنطقة والأهالي خالص العزاء والمواساة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود, وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- ولأبناء الفقيد وللأسرة المالكة في وفاة صاحب السمو الملكي الأمير بندر بن عبد العزيز آل سعود -رحمه الله- .
وقال سموه: “إن المنطقة ولله الحمد تشهد هذه الأيام تدشين وتنفيذ العديد من المشاريع الحيوية التي تصب في خدمة المواطن, حاثاً أعضاء المجلس من مدراء الإدارات الحكومية على متابعة سير المشاريع وتنفيذها حسب الجداول الزمنية الموضوعة وبأعلى درجات الجودة”.
وأشاد الأمير عبد العزيز بن سعد بدور الإعلام بمنطقة حائل وأهميته في إيضاح القصور, لافتاً النظر إلى حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين, وسمو ولي عهده الأمين على ما يخدم المواطنين ويحقق طموحهم.
بعد ذلك استعرض المجلس احتياجات المنطقة التي تقدم بها الأهالي, إضافة إلى توصيات اللجان المختصة بشأنها وذلك لإقرارها من قبل المجلس والرفع بها إلى الجهات المعنية لاتخاذ ما يلزم حيالها من اعتمادات.
وفي نهاية الجلسة أصدر المجلس القرارات والتوصيات المناسبة.

 

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