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سفارة المملكة في الفلبين تؤكد استمرار البحث عن المواطن عبدالله الشريف

سفارة المملكة في الفلبين تؤكد استمرار البحث عن المواطن عبدالله الشريف
http://almnatiq.net/?p=757187
المناطق - واس

أكدت سفارة المملكة العربية السعودية لدى الفلبين استمرار جهودها حيال البحث عن المواطن عبدالله خالد الشريف الذي فقد الاتصال به أثناء رحلة طيران تدريبية مع مدربه الفلبيني جنوب الفلبين بمدينة (سان خوسيه) بجزيرة مندورو.
وقالت السفارة في بيان صحفي إلحاقي إنه انطلاقاً من التوجيهات السامية الكريمة لخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد – حفظهما الله – برعاية شؤون المواطنين والحرص على سلامتهم بمتابعة من معالي وزير الخارجية وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية الفلبين، تود السفارة الإفادة أنه منذ اختفاء الطائرة والجهات المختصة الفلبينية تبذل كافة الجهود للعثور على المواطن عبدالله الشريف بمتابعة من مكتب رئيس الجمهورية.
وأوضحت أن المسؤولين في السفارة عقدوا عدة لقاءات مع جميع الجهات ذات العلاقة لحثهم على تكثيف البحث وإجراء التحقيقات اللازمة بدءًا من مكتب رئاسة الجمهورية ووزارة الخارجية الفلبينية ومعالي وزير الدفاع ووزير المواصلات والمدير العام لهيئة الطيران المدني وشركة الاتصالات وفريق التحقيق من الهيئة الوطنية للاستخبارات وفريق التحقيق من الاستخبارات العسكرية التابع لوزارة الدفاع والشرطة الوطنية والقوات الجوية والبحرية وخفر السواحل والصليب الأحمر الفلبيني, مشيرةً إلى استمرار تواصلها المستمر مع عائلة المواطن عبدالله الشريف وإطلاعهم على أي مستجدات في هذا الخصوص.
وأكدت السفارة مجدداً حرصها ومتابعتها لهذه القضية، وترجو الله العلي القدير أن تسفر نتائج البحث عن عودة المواطن عبدالله الشريف إلى ذويه سالماً معافى.

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