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“سولار انستالر” تنتهي من تنفيذ أول مشروع محطة طاقة شمسية في جدة

“سولار انستالر” تنتهي من تنفيذ أول مشروع محطة طاقة شمسية في جدة

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نُفذ على سطح مبنى أوتاد بمدينة جدة

“سولار انستالر” تنتهي من تنفيذ أول مشروع محطة طاقة شمسية في جدة

“سولار انستالر” تنتهي من تنفيذ أول مشروع محطة طاقة شمسية في جدة
http://almnatiq.net/?p=757190
المناطق_جدة

انتهى فرع شركة سولار انستالر بالمملكة، من تنفيذ أول مشروع توريد وتركيب وتشغيل واختبار محطة طاقة شمسية على كامل سطح مبنى أوتاد المملوك لشركة أوتاد للتنمية القابضة، الكائن بسوق غراب بمدينة جدة. وصرح أحمد أسعد رئيس مجلس إدارة أوتاد القابضة، إن المشروع تم بالتعاون مع شركة سولار انستالر، مشيرا إلى أن قدرة المحطة المركبة 120 ك واط لتوفير 262 ألف ك واط في السنة من استهلاك المبنى. وقال البرتغالي م. اميركو جويدس المدير التنفيذي لشركة سولار انستالر بالسعودية، إن التكنولوجيا المستخدمة في المحطة هي تكنولوجيا الخلايا الفوتوفولطية بألواح شمسية بتكنولوجيا البرك أحادي الكريستالية monocrystalin Perc وعاكس تيار شمسي هواوي string inverter. وأوضح أنه تم اختبار المحطة بنجاح ومتوقع أن يستمر عملها بكفاءة حتى 25 سنة من تاريخ تشغيلها. جدير بالذكر، أن شركة سولار انستالر، افتتحت نوفمبر 2018، فرعها الرئيسي في الخليج بمدينة جدة بالمملكة العربية السعودية وذلك بعدما حققت أعلى إنجاز في المشروعات التي أسندت إليها محليا في محطة بنبان بمحافظة أسوان حيث نفذت 4 محطات بإجمالي قدرات 200 ميجا وات AC. كما أعلنت الشركة استهدافها زيادة قدرتها على تركيب المحطات من 350 ميجا وات في السنة إلى 1300 ميجا وات في 2019 /2020.

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