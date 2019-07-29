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بر العارضة تعقد ورشة عمل لخطتها الاستراتيجية الخمسية

بر العارضة تعقد ورشة عمل لخطتها الاستراتيجية الخمسية
http://almnatiq.net/?p=757210
المناطق_فضه عطيف

استعرضت جمعية بر العارضة بجازان مساء اليوم خطتها الاستراتيجية للخمس سنوات القادمة خلال ورشة عمل عقدتها بصالة الاجتماعات الكبرى بمقر الجمعية لموظفيها وذلك لتسليم الوصف الوظيفي ومؤشرات الاداء لموظفي وموظفات الجمعية.

وتأتي الورشة ضمن الخطوات الأساسية لبناء الخطة الإستراتيجية التي تهدف إلى الانتقال بالمستفيدين من الرعوية للتنموية بما يحقق الرؤية الوطنية للمملكة 2030 من خلال الاهتمام بالمبادرات التنموية وبرامج التدريب والتأهيل ، والانتقال بالأسر من خلال الإنتاج والعمل وتوفير فرص عمل لأبنائها وفتياتها من أسر تتلقى الدعم والمساعدة المالية والعينية المباشرة إلى أسر منتجة تلبي احتياجاتها المعيشية والإنتاجية بالإضافة لبناء الشراكات الاستراتيجية وتحقيق الاستدامة المالية .

وأوضح المدير التنفيذي للجمعية الأستاذ طالع بن مغدر الجابري أن الخطة الإستراتيجية تهدف لتطوير البيئة المؤسسية وتشجيع التطوع في دعم أنشطة الجمعية المجتمعية , مشيراً أن ورشة العمل جاءت ضمن محور “استكمال البناء المؤسسي” وهو محور من خمسة محاور ارتكزت عليها الخطة، وفيه تم بناء اللوائح الإدارية والأدلة الاجرائية ونماذج العمل ، مبيناً أن الخطة الإستراتيجية للجمعية تم العمل عليها وتطويرها من قبل فريق من العاملين بالجمعية عبر العديد من ورش العمل بالتعاون مع إحدى المؤسسات المتخصصة.

وأشاد ” الجابري ” بالدور الكبير الذي يقدمه رئيس وأعضاء مجلس إدارة الجمعية من خلال المتابعة والدعم ، والحرص على تعزيز سبل النجاح لجميع مراحل بناء الخطة .

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