مراسل طقس باكستاني يصبح «أيقونة»

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أصبح مراسل تلفزيوني باكستاني أيقونة على الانترنت في الساعات القليلة الماضية، بعدما كان يؤدي عمله في التغطية الإخبارية للأحداث وسط مياه الفيضان التي كادت أن تغرقه تمامًا.

وبحسب روسيا اليوم، قرر المراسل آزادار حسين مشاركة الأحداث عن قرب مع المتابعين عبر الهواء مباشرةً، وبالفعل سار وسط مياه الفيضان وسط المناخ الشرس الذي ساد نهر السند في البنجاب.

ووقف حسين والمياه تغطى جسده بالكامل، بينما يظهر رأسه فقط وهو ممسك بالميكرفون لكي يتحدث للمشاهدين، في مشهد انتشر كالنار في الهشيم.

وتابع المراسل الشاب عمله بكل هدوء وكأنه يقف في طقس مشمس معتدل، دون أي إعتبار لمياه الفيضان التي تصل إلى رقبته.