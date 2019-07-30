وفاة الإعلامي «عبدالرحمن الشبيلي» إثر حادث عرضي في باريس

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انتقل إلى رحمة الله اليوم الثلاثاء الإعلامي المعروف وعضو مجلس الشورى السابق الدكتور “عبدالرحمن الشبيلي” بعد تعرضه لحادث عرضي وسقوطه من شرفة منزله في باريس منذ أيام ، حيث تعرض لإصابة وصفت بالحرجة ونُقل عبر الإخلاء للعاصمة الرياض، وسيصلى عليه في جامع الجوهرة البابطين بعد صلاة عصر يوم غد الأربعاء والدفن بمقبرة الشمال والعزاء للنساء والرجال بمنزله بحي المحمدية.

وأعلن المتحدث الرسمي باسم وزارة الإعلام ناعيا الشبيلي (بإيمان بقضاء الله، نحتسب فقيد الإعلام السعودي د. عبدالرحمن الشبيلي، الذي لبى نداء ربه اليوم.. كان الراحل رائدا ومطورا للتلفزيون السعودي، ومؤرِّخًا للصحافة الوطنية، وأفنى عمره في أداء رسالته وخدم وطنه وقيادته بتفان وإخلاص. نسأل الله أن يتغمده بواسع رحمته. وخالص العزاء لأسرته ومحبيه”.

يذكر أن الدكتور عبدالرحمن الشبيلي قد ولد في القصيم سنة 1944 وساهم في تأسيس إذاعة الرياض وتليفزيون الرياض، كما قدم العديد من البرامج التلفزيونية، وله العديد من المقالات و الكتب المنشورة. حصل على شهادة الدكتوراه في الإعلام من جامعة أوهايو سنة 1971. عمل كعضو مجلس شورى في السعودية مدة 8 سنوات، وهو الآن عضو في المجلس الأعلى للإعلام. وقد نال في وقت سابق وسام الملك عبدالعزيز من الدرجة الأولى، ويعتبر من رواد الإعلام في المملكة العربية السعودية، فهو أول سعودي يحصل على شهادة الدكتوراه في الإعلام.