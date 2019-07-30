«الخثلان»: احذروا من «تزهيد» الناس في عمل الخير (فيديو)

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حذَّر الشيخ الأستاذ الدكتور سعد بن تركي الخثلان من أولئك الذين يزهدون الناس في فعل الخيرات وأعمال الخير ومن تداول المقاطع التي تدعو إلى ذلك.

وقال: في مقطع فيديو، إن بعض الناس عندهم هذا النفس، نفس التزهيد في عمل الخير، ومثال ذلك، عندما يأتي رمضان تجدهم يزهدون الناس في العمرة في رمضان، ثم يأتون بأقوال بعض العلماء بأن العمرة في أشهر الحج الأفضل.

ومثال آخر وهو تفطير الصائمين، تجد بعض الناس يأتي بسلوكيات خاطئة تحصل من بعض من يتم تفطيرهم، ثم يأتي من يضخم هذه السلوكيات، ويقول لا تفطروا الصائمين هؤلاء أفعالهم وكذا، حتى في الحج هناك من يزهد الناس في الحج وفي الأضاحي، فيقول مثلاً الناس ليسوا بحاجة اليوم للحم.

وأكد الشيخ الخثلان أن هذه الأقوال والأفعال من قلة التوفيق، فإذا كنت لا تفعل الخير دع غيرك يفعل الخير، ولذلك لا تنشر يا أخي الكريم هذه المقاطع التي فيها تزهيد الناس في أعمال الخير، وإذا وصلك مثل هذه المقاطع فاجعلها تقف عندك، اترك الناس تفعل الخير.