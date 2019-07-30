احدث الأخبار

مدربون يدَّعون علاج الأمراض بتدليك الأعصاب.. و«الطب البديل» يُحذر
أبرز المواد
 توضيح مهم من حماية المستهلك بشأن «الرسوم الدراسية»
أبرز المواد
 «الخثلان»: احذروا من «تزهيد» الناس في عمل الخير (فيديو)
أبرز المواد
 «صحة الجوف» تكشف مفاجأة صادمة بشأن علاج «العمى»‎.. المدعية لا علاقة لها بالطب
أبرز المواد
 وفاة الإعلامي «عبدالرحمن الشبيلي» إثر حادث عرضي في باريس
أبرز المواد
 بر العارضة تعقد ورشة عمل لخطتها الاستراتيجية الخمسية
منطقة جازان
 قيادات قوات أمن الحج تعلن جاهزيتها لتوفير الأمن والأمان لقوافل الحجاج
أبرز المواد
 قرار مفاجىء من الاتحاد الآسيوي لكرة القدم تجاه منتخب قطر بشأن تصفيات كأس العالم
أبرز المواد
 بعد عروض وصلت 70 مليون ريال لشرائه .. نفوق الفحل الشهير “الكنق” بحائل
أبرز المواد
 السودان.. تعليق الدراسة بالجامعات والمدارس بعد أحداث دموية في الأبيض
أبرز المواد
 المالية: ارتفاع إجمالي الإيرادات بنسبة 15% في الربع الثاني من 2019
أبرز المواد
 “سولار انستالر” تنتهي من تنفيذ أول مشروع محطة طاقة شمسية في جدة
منوعات
مدربون يدَّعون علاج الأمراض بتدليك الأعصاب.. و«الطب البديل» يُحذر

مدربون يدَّعون علاج الأمراض بتدليك الأعصاب.. و«الطب البديل» يُحذر

أبرز المواد
توضيح مهم من حماية المستهلك بشأن «الرسوم الدراسية»

توضيح مهم من حماية المستهلك بشأن «الرسوم الدراسية»

أبرز المواد
«الخثلان»: احذروا من «تزهيد» الناس في عمل الخير (فيديو)

«الخثلان»: احذروا من «تزهيد» الناس في عمل الخير (فيديو)

أبرز المواد
«صحة الجوف» تكشف مفاجأة صادمة بشأن علاج «العمى»‎.. المدعية لا علاقة لها بالطب

«صحة الجوف» تكشف مفاجأة صادمة بشأن علاج «العمى»‎.. المدعية لا علاقة لها بالطب

أبرز المواد

مدربون يدَّعون علاج الأمراض بتدليك الأعصاب.. و«الطب البديل» يُحذر

مدربون يدَّعون علاج الأمراض بتدليك الأعصاب.. و«الطب البديل» يُحذر
http://almnatiq.net/?p=757229
المناطق_الرياض

وجه المركز الوطني للطب البديل والتكميلي، تنبيهاً يحذر فيه من التعامل مع مدربين في بعض الأندية الرياضية يروجون لأعمالهم عبر مقاطع فيديو متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي، يدعون فيها قدرتهم على علاج بعض الأمراض مثل: “التصلب اللويحي، التوحد، ضمور العضلات”، وغيرها.

وأكد المركز أن ما يزعمه هؤلاء عن قدرتهم على علاج الأمراض المذكورة عن طريق ما يسمى تدليك الأعصاب لم يثبت أنه يندرج تحت ممارسات الطب البديل التكميلي لعلاج الأمراض المذكورة، مشيراً إلى أنه لم تمنح رخصة لأي جهة لممارسة تدليك الأعصاب.

وشدد المركز على أن أي معالجة تقدم للمرضى يجب أن تكون في منشآت صحية مرخصة، أو تحت إشراف ممارسين صحيين مرخص لهم، مشيراً إلى أن بعض قصص النجاح لا تعتبر برهاناً علمياً يعتد به للسماح بممارسات علاجية معينة.

ولفت إلى أن زاعمي العلاج بالطب البديل يروجون لممارساتهم الخاطئة عبر وسائل مواقع التواصل الاجتماعي مستغلين حاجة المرضى للشفاء، مؤكداً أن هناك قوانين رادعة لمثل هذه الممارسات، داعياً نشطاء مواقع التوصل الاجتماعي لعدم التسويق لأي مدعٍ للعلاج لا يحمل ترخيصاً نظامياً.

روابط ذات صلة

توضيح مهم من حماية المستهلك بشأن «الرسوم الدراسية»

توضيح مهم من حماية المستهلك بشأن «الرسوم الدراسية»
«الخثلان»: احذروا من «تزهيد» الناس في عمل الخير (فيديو)

«الخثلان»: احذروا من «تزهيد» الناس في عمل الخير (فيديو)
«صحة الجوف» تكشف مفاجأة صادمة بشأن علاج «العمى»‎.. المدعية لا علاقة لها بالطب

«صحة الجوف» تكشف مفاجأة صادمة بشأن علاج «العمى»‎.. المدعية لا علاقة لها بالطب

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*