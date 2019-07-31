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«الشؤون الخدمية بالمسجد الحرام» تهيئ أكثر من أربعة آلاف فرد من القوى العاملة للحج

«الشؤون الخدمية بالمسجد الحرام» تهيئ أكثر من أربعة آلاف فرد من القوى العاملة للحج
http://almnatiq.net/?p=757244
المناطق_مكة

أعلنت الإدارة العامة للشؤون الخدمية ممثلة بإدارة تطهير وسجاد المسجد الحرام عن انتهائها من كافة الاستعدادات المتعلقة بموسم حج هذا العام 1440 هـ، وأوضح مدير الإدارة العامة للشؤون الخدمية محمد بن مصلح الجابري أن الإدارة قامت بإعداد أكثر من 4 آلاف فرد من الكوادر البشرية إضافة إلى 400 آلة لتنظيف المسجد الحرام ومرافقه وساحاته الخارجية ، والعمل على تطهير وتطييب السجاد ضمن منظومة متكاملة من الخدمات المقدمة لخدمة حجاج بيت الله الحرام.

يذكر أن إدارة تطهير سجاد المسجد الحرام تعنى بنظافة وتطهير المسجد الحرام ومرافقه باستخدام المعدات الحديثة وتجهيز أدوات النظافة ومواد التنظيف والتعقيم.

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