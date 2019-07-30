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أمانة حفر الباطن تبدأ في تنفيذ مشروع سد حوض النايفية

أمانة حفر الباطن تبدأ في تنفيذ مشروع سد حوض النايفية

المنطقة الشرقية

أمانة حفر الباطن تبدأ في تنفيذ مشروع سد حوض النايفية

أمانة حفر الباطن تبدأ في تنفيذ مشروع سد حوض النايفية
http://almnatiq.net/?p=757245
المناطق_فهد المريخي

بدأت امانة محافظة حفر الباطن  في تنفيذ مشروع انشاء سد حوض النايفية بتكلفة ٩٧،٥١٨،٤٦١ ريال والذي تبلغ السعة التخزينية له ٧،٥ مليون متر مكعب، وذلك لحجز مياه الامطار المنقولة من وادي الباطن ومنعها من الدخول للمدينة وحيث ان العمل جار على قدم وساق من خلال  أعمال بناء جسم السد وأعمال التكسية الخرسانية  للسد، وسيزود السد بحساسات للإنذار بارتفاع المياه عند حدمعين، حيث يتم فتح بوابات في جسم السد لتصريف المياه الزائدة إلى المفيض. واوضح سعادة  امين حفر الباطن المهندس علي بن سعيد الغامدي ان مدة التنفيذ 24 شهر كما ان هذا المشروع سوف يسهم بإذن الله تعالى في حماية المدينة من مخاطر السيول

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