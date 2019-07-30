التعاون يكسب ثالث ودياته في هولندا بثلاثية

التعاون يكسب ثالث ودياته في هولندا بثلاثية

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التعاون يكسب ثالث ودياته في هولندا بثلاثية

التعاون يكسب ثالث ودياته في هولندا بثلاثية
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المناطق_الرياض

كسب التعاون⁩ ثالث مبارياته الودية امام دن بوش الهولندي 3-1 في معسكره المقام حالياً بهولندا، اذ جاءت اهداف التعاون بتوقيع المهاجم الكاميروني لياندر تاوامبا في الشوط الاول فما اضاف الهدف الثاني البرتغالي هيلدون راموس عن طريق ركلة جزاء واضاف الثالث منصور المولد.

وكان مدرب التعاون البرتغالي باولو سيرجيو قد دون سلبيات اللقاءات الوديه السابقه وبدأ علاجها في هذا اللقاء، فضلاً عن كونه لعب بتشكيلين مغايرين في كل شوط كنهج يرمي فيه للوصول لفرقه أساسية قوية وبديلة مماثلة.

يذكر ان التعاون لعب لقاءين وديين قبل هذا اللقاء كسب الأول امام أنورثوسيس فاماغوستا القبرصي  2-1، وتعادل ايجابا في الثاني 1-1 امام باوك اليوناني، وهاهو يكسب الثالث 3-1 امام دن بوش.

حضر اللقغء رئيس التعاون امحمد القاسم والأمين العام عبدالعزيز الروضان بعد وصولهما إلى هولندا .

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