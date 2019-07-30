المعسكر الكشفي في تعليم تبوك يهدي 600 علم لمدينة الحجاج بمنفذ حالة عمار

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تزيّنت صالة استقبال الحجاج بمنفذ حالة عمار بمنطقة تبوك بصور لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولى عهده الأمين – حفظهما الله – وكذلك بعلم المملكة العربية السعودية والتي قدمتها الإدارة العامة للتعليم في منطقة تبوك كإهداء لصالات مدينة الحجاج بمنفذ حالة عمار الداخلية والخارجية التي يمر من خلالها حجاج بيت الله الحرام .

وأوضح القائد العام لمعسكرات كشافة تعليم تبوك في الحج مدير إدارة النشاط الدكتور عبدالله الحارثي أن تقديم هذه الأعلام والتي قارب عددها 600 علم مختلفة الاحجام جاءت كإهداء من تعليم تبوك وبتوجيه مباشر من مدير عام التعليم والمشرف العام على المعسكر الكشفي إبراهيم بن حسين العُمري مضيفاً أن من قام بتركيب جميع الأعلام واللافتات الضوئية والصور هم من كشافة تعليم تبوك العاملين في المعسكر الكشفي المقام في منفذ حالة عمار لخدمة حجاج بيت الله الحرام.