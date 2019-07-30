بلدية مركز بئر بن هرماس تكثف أعمالها الرقابية لخدمة ضيوف الرحمن

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تواصل بلدية مركز بئر بن هرماس التابعة لأمانة منطقة تبوك وضمن جهودها في خدمة ضيوف الرحمن القادمين عبر منفذ حالة عمار, حملاتها الرقابية والمتابعة على الأسواق والمحلات والمطاعم والبوفيهات في المنفذ وعلى الطريق الدولي الذي يسلكه الحجاج القادمين ضمن نطاق عمل البلدية بالإضافة إلى أعمال النظافة بشكل يومي ومستمر بهدف الوصول إلى أعلى المعدلات لمستوى النظافة والإصحاح البيئي وتكثيف أعمال مكافحة آفات الصحة العامة بجميع أنواعها وذلك من خلال أجهزة الرش واستخدام المبيدات ذات الفاعلية على الحشرات في مدينة الحجاج, وفق الخطة الزمنية الشاملة التي وضعتها البلدية لموسم حج هذا العام.

وأوضح رئيس بلدية بئر بن هرماس المهندس ناصر بن سليمان البلوي أن البلدية كثفت أعمالها الرقابية على جميع المحلات الخاضعة للاشتراطات الصحية للتأكد من استيفاء جميع الاشتراطات الصحية اللازمة للتأكد من سلامة الغذاء والمواد الغذائية، والعمل على تأمين كل الخدمات والمرافق البلدية لضيوف الرحمن والارتقاء بأعمال النظافة والإصحاح البيئي وتوفير أرقى وأفضل الخدمات لحجاج بيت الله الحرام.