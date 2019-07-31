نائب أمير مكة يتفقد استعدادات الجهات لخدمة حجاج هذا العام

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وقف نائب أمير منطقة مكة ⁧‫المكرمة صاحب السمو الملكي الأمير بدر بن سلطان‬⁩ اليوم (الثلاثاء) ميدانيًا على استعدادات الجهات في المشاعر المقدسة لاستقبال ضيوف الرحمن لحج هذا العام.

واستهل الأمير بدر بن سلطان جولته بزيارة مجمع الدوائر الحكومية بحمى المشاعر المقدسة بمزدلفة، ‏واستمع سموه إلى شرح عن المكونات والخدمات التي يقدمها المركز، والذي يقع على مساحة ‏إجمالية تقدر بأكثر من مليون م2، ويضم 50 مبنًا وأكثر من 44 جهة تمثل قطاعات عسكرية ومدنية و5 مساجد ويتسع لأكثر من 10 آلاف موظف و 3 مستودعات ومحطة تغذية كهربائية.

واطّلع سموه خلال الجولة على الخطة التشغيلية لجمعية هدية الحاج والمعتمر، والتي ستقدم 85 مبادرة متنوعة، وتنفذ 5 برامج جديدة خلال موسم حج 1440هـ.

وتفقد نائب أمير منطقة مكة المكرمة مركز العمليات الأمنية الموحد، واطلع سموه على سير العمل في المركز ‏وآلية التعامل مع البلاغات ‏والاتصالات الواردة له وفق أحدث ‏التقنيات المزود بها.

بعد ذلك، زار الأمير بدر بن سلطان مقر الإدارة العامة للمجاهدين، حيث سينفذ خطتها 3000 فرد يعملون على مساندة القطاعات المدنية والعسكرية في التنظيم خلال ⁧‫موسم الحج‬⁩ الحالي، ثم زار سموه مركزي شرطة الخيف والنياية العامة بمشعر ‫منى‬⁩، واطلع على آلية العمل فيهما.

ثم انتقل الأمير بدر بن سلطان إلى مشعر عرفات للوقوف ميدانياً على مسار النقل الترددي والمخصص لنقل 350 ألف حاج من جنوب شرق آسيا في مراحل التصعيد والنفرة، إضافة إلى وجود 3 مسارات أخرى لنقل حجاج تركيا ومسلمي أوروبا وإيران وإفريقيا غير العربية.

ووقف سموه ‏ميدانيًا على مستشفى شرق عرفات ‏واطمأن على جاهزيته لاستقبال ضيوف ‏الرحمن خلال موسم ‫حج‬⁩ العام الحالي، والذي يحوي 230 سريرًا، ويحوي عدة أقسام هي الطوارئ، الاجهاد الحراري، العناية المركزة، المختبر، الأشعة، والعمليات.

وتفقد نائب أمير منطقة مكة المكرمة خلال جولته المخيمات الجديدة لحجاج جنوب شرق آسيا، والتي أخذت في الاعتبار تحسين بيئة سكن الحجاج، ويقع مشروع تطوير المخيمات حجاج على مساحة 400 ألف متر مربع ، والمزود بنظام التكييف عالي الجودة داخل المخيمات.

‫وفي نهاية الجولة، انتقل الأمير بدر بن سلطان بعد ذلك لمقر إدارة المرور بالمشاعر المقدسة، واطلع سموه على الخطة التنظيمية للحركة المرورية في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة خلال موسم حج العام الحالي.