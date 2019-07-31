ضيوف الرحمن يزورون مساجد المدينة ويثمنون الجهود الكبيرة التي تبذل لخدمتهم

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يحرص زوار المدينة المنورة من ضيوف الرحمن على استغلال أوقاتهم بزيارة المساجد والمآثر الإسلامية وأداء الصلاة فيها واستذكار الأجواء الروحانية والسيرة المباركة لعهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولأصحابه الميامين رضوان الله عليهم أجمعين، ومن هذه المساجد مسجد قباء الذي يعد أول مسجد أسس على التقوى مهوى لضيوف الرحمن والذي يحرص الحجاج على زيارته وأداء ركعتي السنة فيه.

وقد شارك الرسول محمد صلى الله عليه وسلم أصحابه في بناء مسجد قباء الذي يبعد عن المسجد النبوي زهاء نصف ساعة مشياً على الأقدام، ثم جدده الخليفة الثالث عثمان بن عفان رضي الله عنه وزاد فيه ولما اعتراه الخراب جدده من بعده الخليفة الراشد عمر بن عبد العزيز عندما كان أميراً على المدينة المنورة وأقام له مئذنة عام 87 / 93 هـ ، وتوالت التوسعات على المسجد وصولاً للعهد السعودي الذي تمت فيه أكبر توسعة لمسجد قباء ليستوعب عشرين ألف مصل وخصص الجزء الشمالي منه ليكون مصلى للنساء بطاقة استيعابية تصل إلى 7000 مصلية.

والمسجد مستطيل الشكل وقد روعي في تصميم المسجد أن يكون به فناء داخلي يتوسط المسجد تفتح عليه جميع المداخل وخصص الجزء الشمالي منه ليكون مصلى للنساء بمداخل منفصلة وبعيدة عن مداخل الرجال وهو من دورين حتى يتسع للنساء مرتادات المسجد، والمسجد له أربع مآذن وملحق به سكن للأئمة والمؤذنين ومكتبة وسقف المسجد على شكل سلسلة من القباب عددها 62 قبة القبة الرئيسية بارتفاع 25م ويحيط بها خمس قباب ارتفاع كل واحدة منها 20 م، وأما باقي القباب بارتفاع 12م وعدد المداخل سبعة رئيسة و 12 مدخلاً فرعياً ، وأصبحت تفتح طوال اليوم بدءاً من ليلة 14 ربيع الآخر 1440 هـ وذلك إنفاذاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود – حفظه الله – ، كما يوجد بالمسجد سوق تجاري مساحته 450 متراً مربعاً به 12 محلاً، وفي المسجد دورات مياه للرجال عددها 64 دورة ووحدات للوضوء عددها 34 وحدة ودورات النساء 32 دورة.

ولمسجد قباء فضل عظيم فقد ورد فيه قول الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم من تطهر في بيته ثم أتى مسجد قباء وصلى فيه كان له كأجر عمرة، كما ورد في صحيح البخاري وصحيح مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يأتي مسجد قباء كل سبت ماشياً وراكباً فيصلي فيه ركعتين.

وفي استطلاع أجراه مراسل وكالة الأنباء السعودية ثمن عدد من حجاج بيت الله الحرام الجهود التي تبذلها المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – والخدمات الميسرة لضيوف الرحمن زوار مسجد رسوله صلى الله عليه وسلم.

وعبر الحاج ثروت علي إبراهيم من جمهورية مصر عن سعادته الكبيرة لأداء مناسك الحج للمرة الأولى وسط هذه الخدمات الجليلة وهذه التسهيلات التي لم يتوقعها بالرغم من أنه سمع بها لكنه رآها بنفسه، مشيداً في الوقت ذاته بالجهود الكبيرة من حكومة خادم الحرمين الشريفين من جميع النواحي الخدماتية والأمنية والتوسعات الكبيرة مما سهل لجميع الحجاج أداء شعائرهم بكل يسر محاطة بالأمن والأمان.

وأعرب مجموعة من الحجاج الباكستانيين عن شكرهم لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وسمو ولي عهده – حفظهما الله – لكافة الخدمات والتسهيلات التي يقدمونها لضيوف الرحمن ومنها إطلاق مبادرة طريق مكة، هذه المبادرة التي تدل بالفعل على حرص قيادة المملكة للارتقاء بمستوى جودة الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن وتيسير أداء مناسكهم وحقيقة تفخر الأمة الإسلامية أجمع بالدور الريادي الذي تؤديه المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده في خدمة الإسلام والمسلمين والعناية بالحرمين الشريفين وتقديم أفضل الخدمات للحجاج لضمان أداء مناسكهم بيسر وسهولة وأمن وأمان وهو ليس بجديد على هذه القيادة الرشيدة.

أما الحاجة حفيظة بوشلة من المغرب فتقول : إنها أول مرة أؤدي الحج وكنت أشاهد دوماً الحجيج على التلفاز والخدمات تحيط بهم، لكن ما رايته في أرض الواقع يختلف كلياً عما في التلفاز لقد وجدت أحسن استقبال وبحفاوة كبيرة بتقديم الهدايا لنا ونثر الورود لحظة دخولنا صالة الحجاج بمطار المدينة المنورة وتسهيل يفوق الوصف.

وأضافت : لم أتمالك نفسي وأنا أصلي في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وكذلك في أول مسجد بناءه عليه أفضل الصلاة والتسليم مسجد قباء، فأجهشت بالبكاء وسط أفضل وأجل الخدمات التي توفرها حكومة المملكة، فتضرعت لله عز وجل أن يحفظ المملكة العربية السعودية هذا البلد المبارك بقائدها الكريم وشعبها ومسؤوليها من كل مكروه وأن يجزيهم أفضل الجزاء لما يقدمونه من خدمات وتسهيلات كبيرة وعظيمة ، مشيدة بتواجد رجال الأمن في المسجد النبوي والأسواق وأماكن المزارات مما أشعرنا فعلاً بالأمن والأمان ونحن نتنقل من مكان إلى أخر.

وأشاد الحاج رشيد حسن أحمد من السودان بالتطور الكبير في الخدمات والتسهيلات المقدمة للضيوف الرحمن والزائرين والتنظيم الجميل والرائع داخل المسجد النبوي وخارجة لا سيما الجهود الكبيرة لرجال الأمن من حفظ للأمن في ظل وجود أعداد هائلة من المصلين، سائلاً الله أن يجزي حكومة المملكة العربية السعودية على ما تقوم به من خدمات هائلة يعجز اللسان عن وصفها والشكر لها وأن يحفظ أمنها واستقرارها لتكون عوناً للمسلمين أجمع.

كما أشادت مجموعة من الحجاج الماليين بالتنظيم الرائع في الدخول والخروج من وإلى المسجد النبوي وجهود رجال الأمن في تنظيم الحجاج ووجودهم في جميع الأماكن للتنظيم والتخفيف من الزحام ، معبرين عن شكرهم لرجال الكشافة كافة لإصرارهم بأسلوب حضاري وجميل في مساعدة كبار السن وإرشادهم لأماكنهم عبر عربات تسهل للحاج تنقله أينما يريد إلى جانب الخدمات الصحية المتوفرة في المراكز حول المسجد النبوي الشريف وكذلك التواجد الأمني مما يؤكد مدى عناية القائمين على هذه الخدمات المتنوعة والعظيمة من إخلاص وتفانٍ في خدمة ضيف الرحمن وتقديم كل ما يحتاجه كل حاج وزائر ، فالشكر كل الشكر لحكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وسمو ولي العهد – حفظهما الله – على هذه الخدمات والاهتمامات غير المستغربة من بلد العطاء والخير لكل العالم .