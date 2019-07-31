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غارات للنظام السوري بالبراميل المتفجرة على ريفي حماة واللاذقية

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غارات للنظام السوري بالبراميل المتفجرة على ريفي حماة واللاذقية

http://almnatiq.net/?p=757297
المناطق - وكالات

شنت طائرات النظام السوري، غارات على عدة مواقع بريف حماة الشمالي وألقت براميل متفجرة هناك وذلك بالتزامن مع استهدافات متبادلة بالقذائف والرشاشات الثقيلة على محاور التماس في ريف اللاذقية الشمالي.
وأوضح المرصد السوري لحقوق الإنسان في بيان له اليوم أن فصائل سورية مقاتلة قد استهدفت صباح اليوم بالقذائف والصواريخ تجمعات لقوات النظام بمواقع ببريف حماة الشمالي الغربي.
وكان المرصد السوري قد وثق أكثر من 450 ضربة برية وجوية نفذتها طائرات النظام السوري خلال يوم أمس، الإثنين، على عدة مدن سورية وخلفت وراءها حوالي 15 قتيلاً مدنياً وعشرات الجرحى.

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