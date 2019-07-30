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محافظ العيدابي يبحث آلية تنفيذ مشاريع فرع الشؤون الاسلامية بالمحافظة

محافظ العيدابي يبحث آلية تنفيذ مشاريع فرع الشؤون الاسلامية بالمحافظة

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محافظ العيدابي يبحث آلية تنفيذ مشاريع فرع الشؤون الاسلامية بالمحافظة

محافظ العيدابي يبحث آلية تنفيذ مشاريع فرع الشؤون الاسلامية بالمحافظة
http://almnatiq.net/?p=757300
العيدابي -فضه عطيف:

عقد محافظ العيدابي الاستاذ عبد الله بن محمد الظافري في مكتبه اليوم بمقر المحافظة اجتماعا مع فضيلة مدير عام فرع الشؤون الاسلامية بمنطقة جازان الشيخ اسامه بن زيد مدخلي ، وفي بداية الاجتماع رحب الظافري بمدير الشؤون الاسلامية متمنيا له التوفيق بمهام زيارته وجولته للمحافظة .
وجرى خلال اللقاء بحث عددا من الموضوعات التي تهم عمل فرع الشؤون الاسلامية بالمحافظة ومنها المشاريع الجاري تنفيذها وإيجاد حلول للصعوبات التي تواجه تنفيذ مشروع جامع بلغازي وعدم وجود عقود صيانه لجوامع ومساجد المحافظة ومعوقات عمل تلك المشاريع بالمحافظة.
ويأتي هذا اللقاء بعد أن قام مدير فرع الشؤون الاسلامية بالمنطقة بجولة تفقدية على مشاريع الوزارة بمحافظة العيدابي وبحضور مدير ادارة المساجد والدعوة والارشاد الشيخ محمد بن يزيد الغزواني .
كما اشاد محافظ العيدابي الظافري بدعم واهتمام القيادة الرشيدة -حفظها الله- بعمارة بيوت الله ودعم بناء وصيانة الجوامع والمساجد بمختلف المناطق عامة ومنطقة جازان خاصة.
منوها بحرص ومتابعة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان وسمو نائبه صاحب السمو الملكي الامير محمد بن عبد العزيز بن محمد بن عبدالعزيز ، ومعالي وزير الشؤون الاسلامية الى ما فيه توفير وتهيئة كافة السبل لإنجاز مشروعات الوزارة بمحافظة العيدابي وتقديم افضل الخدمات للمواطن والمقيم.

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