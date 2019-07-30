محافظ الوجه يستقبل مدير تعليم منطقة تبوك

المناطق - تبوك:

استقبل محافظ الوجه المهندس علي بن عبدالرحمن التميمي في مكتبه مدير عام التعليم بمنطقة تبوك إبراهيم بن حسين العُمري.

ونوه التميمي خلال اللقاء بما توليه حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – من رعاية واهتمام بالتعليم وكل ما يحتاجه أبناء وبنات محافظة الوجه من خدمات ومتابعة مستمرة من قبل صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك داعياً الله تعالى أن يديم على بلادنا أمنها واستقراراها وولاة أمرها.

من جانبه قدم مدير تعليم منطقة تبوك شكره لمحافظ الوجه على حسن الاستقبال مثمناً الجهد و الدعم الذي يحظى به القطاع التعليمي في المحافظة من قبل المحافظ.