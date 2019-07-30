أمير حائل‬⁩ يعقد لقاءً مفتوحاً مع المواطنين والمسؤولين

المناطق - حائل

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز أمير منطقة حائل ، بحضور صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن فهد بن مقرن بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة ، بقصر أجا مساء اليوم جموع المواطنين والمسؤولين في لقاء مفتوح تناول مستقبل المنطقة ومشاريعها.

واستهل سمو أمير منطقة حائل اللقاء برفع الشكر للقيادة الحكيمة على ماتجده المنطقة ومناطق المملكة من دعم سخي ومتواصل, مستعرضًا سموه جملة من المشاريع التنموية التي دشنت، والمشاريع الأخرى الجاري العمل عليها.

ثم شارك الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز الجميع في النقاش وتقديم المقترحات التي أكد سموه اهتمامه بها والعمل على تحقيق كل مايعود على المنطقة وأهلها بالفائدة .