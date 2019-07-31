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رئيس المجلس العسكري السوداني: جاهزون للاتفاق السياسي ولا نرغب في الحكم

رئيس المجلس العسكري السوداني: جاهزون للاتفاق السياسي ولا نرغب في الحكم

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رئيس المجلس العسكري السوداني: جاهزون للاتفاق السياسي ولا نرغب في الحكم

رئيس المجلس العسكري السوداني: جاهزون للاتفاق السياسي ولا نرغب في الحكم
http://almnatiq.net/?p=757325
المناطق - وكالات

أكد رئيس المجلس العسكري الانتقالي في السودان، عبدالفتاح البرهان، مساء الثلاثاء، أن المجلس العسكري ليس لديه أي رغبة في الاستمرار بالحكم، مشيرا إلى أن المجلس جاهز للتفاوض والتوقيع على اتفاق سياسي.

وأضاف البرهان، خلال لقاء على التليفزيون السوداني، أنه لا يوجد تنافس بين القوات المسلحة والدعم السريع هي جسم واحد وقوات الدعم السريع تعمل بأوامر من القوات المسلحة.

وأوضح رئيس المجلس العسكري الانتقالي في السودان أن الانقلابيين في القوات المسلحة استعانوا بأشخاص من أحزاب سياسية إضافة إلى حزبي الحركة الإسلامية والمؤتمر الوطني.

وكشف البرهان أن “المجلس العسكري جاهز للتفاوض والتوقيع على اتفاق سياسي”، لافتا إلى أن “التأخير في التوقيع على الاتفاق السياسي يسبب الكثير من المشاكل والأزمات”.

وقال البرهان: “الاتفاق السياسي سوف يؤسس الى الوثيقة الدستورية”، مضيفا: “أي جهة تطالب بإعادة التفاوض على الاتفاق السياسي تريد إدخالنا في متاهات”.

وأكد البرهان: “يمكن إضافة محلق كبند بشأن السلام الذي تطالب بإضافته على الاتفاق السياسي”.

وأشار رئيس المجلس العسكري إلى أن “كل مؤسسات الدولة متغلغلة فيها عناصر تابعة لتنظيم المؤتمر الوطني (…) لا يمكن تطهير المؤسسات من جميع منسوبي النظام السابق”.

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